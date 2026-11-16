Escalação da seleção: Ancelotti prepara 'revolução' no Brasil após derrota para o Japão

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O técnico Carlo Ancelotti deve levar a campo uma seleção brasileira bem modificada para o duelo desta terça-feira, às 7h (de Brasília), contra Singapura, em amistoso a ser disputado no Estádio Nacional do país asiático.



Na última atividade antes do amistoso, o treinador italiano promoveu sete mudanças no time titular. Uma alteração já era certa com a saída de Raphinha, expulso na derrota para o Japão.





De acordo com o ge, apenas Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Estêvão e Vini Jr. devem seguir no time titular para o compromisso desta terça. Rayan, que iniciaria o amistoso contra os japoneses, retorna após se recuperar de um problema no tornozelo.



Assim, o Brasil deve ir a campo para o seu segundo compromisso desta Data Fifa de novembro com Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Endrick e Vini Júnior.

Endrick em campo na Copa do Mundo . Foto: Jewel Samad/AFP



Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães vão passar por avaliação física da comissão técnica. Caso apresentem desgaste, a dupla do Arsenal pode iniciar o amistoso no banco de reservas.



O duelo contra Singapura é o último do Brasil em 2026. A seleção brasileira retorna a campo na Data FIFA de março.

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