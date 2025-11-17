Seg, 17 de Novembro

Futebol

Com desfalques, veja provável escalação do Sport para encarar o Botafogo

Rubro-negro visita o time carioca na noite desta terça-feira (18), no Nilton Santos

Ramon Menezes não encara o Botafogo, no RioRamon Menezes não encara o Botafogo, no Rio - Foto: Paulo Paiva/SCR

Após ter o rebaixamento consumado no último final de semana, o Sport já volta a entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (18). E para encarar o Botafogo, às 20h30, no Nilton Santos, pelo jogo que abre a 34ª rodada, o Rubro-negro terá que lidar com desfalques.

São pelo menos duas ausências garantidas. Expulsos na goleada sofrida para o Flamengo, por 5x1, o zagueiro Ramon Menezes e o lateral-direito Matheus Alexandre ficaram na capital pernambucana. 

Para fazer dupla com Rafael Thyere, César Lucena conta com algumas possibilidades. Quando precisou fazer mudanças na zaga, o treinador optou por improvisar Lucas Kal no setor. 

Além do volante, o jovem Riquelme, que está negociando sua ida para o próprio Botafogo, e João Silva são outras duas opções. Lateral-esquerdo titular, Luan Cândido também pode atuar na função. Já na lateral direita, caberá a Aderlan ser o escolhido para substituir Matheus Alexandre. 

Diante das suspensões, o Sport deve entrar em campo com Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal (Riquelme) e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. 

Enquanto o Sport está na lanterna da Série A, com apenas 17 pontos, e sem pretensões no campeonato, o Botafogo briga por uma vaga direta na Libertadores. O Alvinegro é o atual 6º colocado, com 52 pontos. 

