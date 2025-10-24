A- A+

Basquete Escândalo de apostas na NBA: Terry Rozier evita fiança de R$ 53 milhões e oferece mansão na Flórida Juiz nega pedido de fiança milionária e libera astro da NBA após entrega do imóvel e do passaporte às autoridades

O jogador da NBA Terry Rozier foi liberado ainda nesta quinta-feira após decisão judicial na Flórida. O juiz responsável negou o pedido dos promotores para fixar uma fiança de US$ 10 milhões (cerca de R$ 53,8 milhões) permitindo que o atleta deixasse a custódia federal mediante a entrega de sua casa avaliada em US$ 6 milhões (R$ 32,3 milhões) como garantia, além de entregar o passaporte até amanhã à tarde.

De acordo com a NBC, Rozier compareceu ao tribunal vestindo um moletom preto dos Hornets, shorts e tênis. Durante a audiência, seu advogado, Jim Trusty, destacou o bom caráter do jogador, afirmando que ele é “um homem que não joga”, em referência às acusações ligadas a esquemas de apostas esportivas. A mãe do atleta esteve presente, reforçando o argumento de que ele não representa risco de fuga.

O governo havia solicitado uma fiança alta de US$ 10 milhões (R$ 53,8 milhões), citando o salário anual de US$ 20 milhões (R$ 107,6 milhões) de Rozier, seus ganhos acumulados de US$ 130 milhões (R$ 700 milhões) e a posse de outros bens e propriedades valiosas.

Após a decisão, Rozier deixou o tribunal de Orlando por conta própria, e sua próxima audiência está marcada para dezembro, no Brooklyn (Nova York). Ele também renunciou ao direito de comparecer às audiências futuras na Flórida.

O juiz determinou ainda que o jogador não poderá participar de nenhuma forma de apostas — pessoalmente ou online — até o julgamento, em mais um capítulo do escândalo que abalou a NBA nas últimas semanas.

