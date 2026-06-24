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copa do mundo Escócia renega "God save the king" e adota hino extra-oficial antes de partidas da Copa do Mundo Seleção escocesa enfrente o Brasil nesta quarta-feira (24), nos Estados Unidos

Quando Brasil e Escócia se alinharem pouco antes das 19h para o último jogo da primeira fase de seu grupo na Copa do Mundo 2026, uma tradição das disputas entre seleções passará por adaptação. O motivo? A Escócia não usa seu hino oficial na apresentação de seus jogadores.

Como parte do Reino Unidos, ao lado de Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte, a Escócia tem como hino a canção "God save the king" ("Deus salve o rei", na tradução literal), em celebração ao reinado de Charles III.

No entanto, o público presente no Hard Rock Stadium, em Miami, ouvirá a apresentação da canção "Flower of Scotland" ("Flor da Escócia"). A música, originada nos anos 1960, celebra batalha ocorrida no século XIV, quando o exército escocês resistiu às investidas do então rei inglês, Eduardo II.

A música se tornou uma espécie de hino extra-oficial da nação e é ouvida antes de jogos da seleção desde 1997. "Flower of Scotland" também foi adotada pela seleção de rúgbi da Escócia.

Situação parecia ocorreu com Gales na Copa de 2022, quando trocou a execução de "God save the king" pela de "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Terra de meus pais").

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