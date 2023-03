A- A+

Futebol Internacional Escócia surpreende e vence Espanha nas eliminatórias da Euro Escoceses assumem a liderança isolada do Grupo A

Jogando em Glasgow, Escócia surpreendeu e venceu por 2x0 a Espanha nesta terça-feira (28), com dois gols de Scott McTominay, para assumir a liderança isolada do Grupo A na segunda rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Dois gols de McTominay (7' e 51') deram a vitória para os escoceses, que abrem três pontos de vantagem sobre os espanhóis.

"Este é o tipo de noite que você se lembra 20 ou 30 anos depois como jogador. Quando assistir ao jogo novamente, vou poder dizer que estava lá", celebrou McTominay.

"Criamos chances, mas a bola não entrou. Temos que ser mais eficientes", lamentou o capitão da Roja, Rodri.

No outro jogo da chave, a Noruega deixou dois pontos importantes escaparem ao empatar em 1x1 com a Geórgia fora de casa.

Os noruegueses, que iniciaram sua campanha com uma derrota por 3x0 para a Espanha, abriram o placar com Alexander (15'), mas Georges Mikautadze deixou tudo igual (60') no segundo tempo.

Com este resultado, ambas as seleções ficam com um ponto na tabela - a Geórgia fez apenas um jogo. O Chipre, que ainda não pontuou e folgou na rodada, é o lanterna da chave.

A Noruega não pôde contar neste início de eliminatórias com o artilheiro Erling Haaland, que sofreu um problema na virilha pouco antes de integrar a concentração da equipe.

