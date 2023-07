A- A+

Futebol Com presença de Diego Ribas, Escola de futebol aporta no Recife A participação no evento é gratuita, com número de vagas limitadas, com preferência aos alunos que se matricularem no projeto

A Escola de futebol da maior liga do mundo está chegando em Recife. A abertura oficial acontece na próxima sexta-feira, dia 14 de julho, às 18h30, no Clube Internacional. Essa é a oitava unidade do programa em todo o Brasil.

A presença do embaixador Diego Ribas, ex atleta da seleção brasileira e que atuou no Campeonato Espanhol, é uma das sensações do evento. As crianças, vale citar, concorrem aos prêmios de camisas autografadas. Além disso, também serão realizadas estações de habilidades com o meia ex-Flamengo.

A participação no evento é gratuita, com número de vagas limitadas, com preferência aos alunos que se matricularem no projeto. As inscrições para o evento ou para as escolinhas podem ser feitas na sede da @laligafsbrasil na Academia do Gol, ou através do telefone 4004-3150.

