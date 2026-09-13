A- A+

RIO DOCE Escolinhas esportivas de Olinda ganham novos materiais e ampliam oportunidades; saiba mais Inscrições começam nesta segunda-feira (14) para seis modalidades oferecidas gratuitamente

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, reforçou a estrutura das escolinhas esportivas do município com novos materiais, viabilizados por parceria com a ONG Resgate da Vida.

A iniciativa, executada pela Secretaria de Esportes, busca melhorar as condições das atividades gratuitas oferecidas a crianças e adolescentes e ampliar o acesso ao esporte, com novas inscrições abertas a partir da próxima segunda-feira (14).

Os equipamentos serão utilizados durante as aulas das modalidades oferecidas pelas escolinhas, contribuindo para o trabalho dos professores e para a prática dos estudantes.

A medida também pretende fortalecer ações que utilizam o esporte como instrumento de inclusão social, convivência, disciplina e promoção da qualidade de vida.

Atualmente, as escolinhas disponibilizam atividades de futsal, futebol, handebol, vôlei, karatê e percussão.

As turmas funcionam nos períodos da manhã e da tarde, permitindo que crianças e adolescentes tenham acesso às modalidades em diferentes horários.

Novas inscrições

As inscrições para novos alunos começam na próxima segunda-feira (14). As atividades são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Olinda.

Os interessados devem comparecer à Vila Olímpica, localizada na Avenida Brasil, 476, na 3ª Etapa de Rio Doce, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para realizar o cadastro.

A iniciativa atende crianças e jovens do município e busca ampliar a participação em práticas esportivas e culturais, utilizando as modalidades como espaços de formação e integração.

Entre as opções disponíveis estão futsal, futebol, handebol, vôlei, karatê e percussão, todas com turmas nos turnos da manhã e da tarde.

Com o reforço dos materiais esportivos, a expectativa é oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades e dos alunos atendidos.

Veja também