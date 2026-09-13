Escolinhas esportivas de Olinda ganham novos materiais e ampliam oportunidades; saiba mais
Inscrições começam nesta segunda-feira (14) para seis modalidades oferecidas gratuitamente
A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, reforçou a estrutura das escolinhas esportivas do município com novos materiais, viabilizados por parceria com a ONG Resgate da Vida.
A iniciativa, executada pela Secretaria de Esportes, busca melhorar as condições das atividades gratuitas oferecidas a crianças e adolescentes e ampliar o acesso ao esporte, com novas inscrições abertas a partir da próxima segunda-feira (14).
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Os equipamentos serão utilizados durante as aulas das modalidades oferecidas pelas escolinhas, contribuindo para o trabalho dos professores e para a prática dos estudantes.
A medida também pretende fortalecer ações que utilizam o esporte como instrumento de inclusão social, convivência, disciplina e promoção da qualidade de vida.
Atualmente, as escolinhas disponibilizam atividades de futsal, futebol, handebol, vôlei, karatê e percussão.
As turmas funcionam nos períodos da manhã e da tarde, permitindo que crianças e adolescentes tenham acesso às modalidades em diferentes horários.
Novas inscrições
As inscrições para novos alunos começam na próxima segunda-feira (14). As atividades são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Olinda.
Os interessados devem comparecer à Vila Olímpica, localizada na Avenida Brasil, 476, na 3ª Etapa de Rio Doce, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para realizar o cadastro.
A iniciativa atende crianças e jovens do município e busca ampliar a participação em práticas esportivas e culturais, utilizando as modalidades como espaços de formação e integração.
Entre as opções disponíveis estão futsal, futebol, handebol, vôlei, karatê e percussão, todas com turmas nos turnos da manhã e da tarde.
Com o reforço dos materiais esportivos, a expectativa é oferecer melhores condições para o desenvolvimento das atividades e dos alunos atendidos.