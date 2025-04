Esgrimista americana se recusa a enfrentar adversária trans e se ajoelha antes de combate

A- A+

Uma cena viralizou nos Estados Unidos e tem gerado grande repercussão. Durante torneio de esgrima de Cherry Blossom, realizado na Universidade de Maryland, no último fim de semana, Stephanie Turner se recusou a competir com Redmond Sullivan.

O motivo: a adversária é uma atleta transgênero.

O protesto ocorreu no momento em que o combate teria início. Já posicionada, Turner se ajoelhou, removeu o capacete e afirmou para o árbitro e para a Sullivan que não iria enfrentá-la.

Em seguida, o árbitro exibe a Turner o cartão preto.

Ele é aplicado aos atletas que cometem infrações consideradas graves. Entre elas, está recusar-se a esgrimir.

Toda a cena foi filmada. E não por acaso.

Em entrevista ao site do canal Fox News, Turner explicou que soube que tomou a decisão de se ajoelhar diante de Sulivan na noite anterior, quando soube quem seria sua oponente.

- Eu vi que eu estaria na pista com Redmond e dali eu disse, 'OK, vamos fazer isso. Vou me ajoelhar' - contou a esgrimista, que fez questão de se referir à adversária no masculino.

- Eu sabia o que tinha que fazer porque a USA Fencing não estava ouvindo as objeções das mulheres. Eu me ajoelhei imediatamente naquele momento. Redmond [Sullivan] tinha a impressão de que eu iria começar a esgrima.

- Quando eu me ajoelhei, olhei para o árbitro e disse: "Sinto muito, não posso fazer isso. Eu sou uma mulher, e este é um homem. E este é um torneio feminino. E eu não vou esgrimir com este indivíduo". Redmond não me ouviu. Ele vem até mim, acha que posso estar machucada ou não entende o que está acontecendo. Ele pergunta: "Você está bem?" E eu disse: "Sinto muito. Eu tenho muito amor e respeito por você, mas eu não vou esgrimir com você".

Sullivan não deu entrevistas após o episódio. Segundo Turner, durante o diálogo entre as duas ela teria lhe advertido de que poderia ser eliminada da competição por sua recusa em competir.

- Redmond me disse: "Bem, você sabe, há um membro no conselho de diretores aqui que me apoia e há uma política que me reconhece como mulher. Então posso praticar esgrima, e você receberá um cartão preto". Eu disse: "Eu sei".

O vídeo do gesto de Turner foi amplamente divulgado nas redes sociais por pessoas e movimentos críticos à participação de mulheres trans nas mesmas modalidades que mulheres cisgênero, além de conservadores.

Apesar das críticas recebidas, a USA Fencing reforçou sua política inclusiva.

"A USA Fencing promulgou nossa atual política para atletas transgêneros e não-binários em 2023. A política foi elaborada para expandir o acesso ao esporte da esgrima e criar espaços inclusivos e seguros. Ela é baseada no princípio de que todos devem ter a capacidade de participar de esportes e foi baseada nas pesquisas disponíveis na época.Entendemos que a conversa sobre equidade e inclusão referente à participação transgênero no esporte está evoluindo. A USA Fencing sempre errará do lado da inclusão, e estamos comprometidos em alterar a política conforme pesquisas mais relevantes baseadas em evidências surgirem, ou conforme mudanças de política entrem em vigor no movimento olímpico e paralímpico mais amplo.No caso de Stephanie Turner, sua desqualificação não foi relacionada a nenhuma declaração pessoal, mas foi meramente o resultado direto de sua decisão de se recusar a lutar com um oponente elegível, o que as regras da FIE (Federação Internacional de Esgrima) claramente proíbem. A USA Fencing é obrigada a seguir à risca essas regras e garantir que os participantes respeitem os padrões definidos em nível internacional. Continuamos comprometidos com a inclusão em nosso esporte, ao mesmo tempo em que mantemos todos os requisitos ditados por nosso órgão regulador.Respeitamos os pontos de vista de todos os lados e encorajamos nossos membros a continuar compartilhando-os conosco conforme o assunto evolui. É importante que a comunidade de esgrima se envolva neste diálogo, mas esperamos que esta conversa seja conduzida respeitosamente, seja em nossos torneios ou em espaços online. A maneira de progredir é por meio de discussões respeitosas baseadas em evidências", diz o comunicado da entidade responsável pela esgrima nos EUA.

Apesar de toda a polêmica, Sullivan terminou o torneio na 24ª colocação de um total de 39 participantes.

Esta é sua primeira temporada participando da modalidade feminina.

Embora tenha vencido torneios pela primeira vez na carreira após a transição, seu percentual de vitórias está abaixo do de 2022/23, quando ainda competia entre homens: 42.9% contra 43.9%.

