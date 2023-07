A- A+

Rivalidade Esgrimista da Ucrânia se recusa a cumprimentar adversária russa e é desclassificada Olga Jarlan derrotou Anna Smirnova no Mundial da modalidade, aos gritos de protesto da equipe ucraniana

A esgrimista Olga Jarlan enfrentou nesta quinta-feira, em Milão, a russa Anna Smirnova, que participa do Mundial do esporte como "atleta individual neutra", e tornou-se a primeira representante ucraniana a enfrentar uma atleta do país desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Seugundo Mykhailo Podolyak, acessor chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, a desclassificação da atleta é "absolutamente escandalosa". Através do Instagram, o acessor também agradeceu a atleta por ter "representado a Ucrânia com dignidade" na competição.

Um decreto do Ministério do Esporte da Ucrânia proibiu atletas de suas delegações oficiais de participar de competições com russos ou bielorrussos. Modificada na quarta-feira, a ordem agora abrange apenas "atletas que representam a Federação Russa ou a República da Bielorrússia".

Com exceção do tênis, em que os atletas não fazem parte da delegação oficial, não houve outros confrontos entre atletas dos dois países desde a invasão russa à Ucrânia. Isso porque os russos foram excluídos de competições em várias ocasiões e, quando foram reintegrados, sob bandeira neutra, sofreram o boicote ucraniano.

Tetracampeã mundial da modalidade, Olga Jarlan derrotou Anna Smirnova (15-7) e recusou-se a cumprimentá-la ou apertar-lhe a mão, apoiada durante o duelo por cerca de vinte membros da delegação ucraniana aos gritos de 'Slava Ukraini' ("Glória à Ucrânia") .

Dez minutos após o término da partida, Anna Smirnova permaneceu na pista, recusando-se a sair por não ter sido cumprimentada pela adversária.

