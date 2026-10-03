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FUTEBOL INTERNACIONAL Espanha abre vantagem, leva susto, mas vence a República Tcheca na Liga das Nações La Roja supera susto no segundo tempo, bate República Tcheca por 3 a 1 e chega aos nove pontos

A Espanha contou com uma boa dose de sofrimento neste sábado para garantir o aproveitamento de 100% na Liga das Nações da Uefa. A vitória de 3 a 1 sobre a República Tcheca teve contornos dramáticos no segundo tempo, quando os rivais diminuíram o placar e quase chegaram ao empate.

No final, Merino anotou o terceiro e garantiu mais um triunfo. Lamine Yamal, Rodri e Merino marcaram para os espanhóis enquanto Slama descontou.

Na classificação, com 100% de aproveitamento, a La Roja soma nove pontos. Já a República Tcheca perdeu o seu terceiro confronto e aparece na lanterna.



As duas equipes voltam a campo pela quarta rodada da Liga das Nações na próxima terça-feira (6). A Espanha visita a Croácia enquanto a República Tcheca também vai atuar fora de casa e terá pela frente a seleção da Inglaterra.

Dona de uma invencibilidade de 41 partidas, a Espanha entrou em campo impondo um ritmo avassalador e não demorou a levar o seu adversário às cordas.

Depois de arriscar uma finalização com menos de um minuto de partida, Lamine Yamal tratou de fazer a diferença em um lance de cinema.



Em jogada pela direita, ele trabalhou a bola com a sua habilidosa perna esquerda dentro da área, achou espaço para o chute e acertou o ângulo direito do goleiro Kinsky, inaugurando o marcador com um golaço digno do seu talento.



O gol logo no início minou a estratégia da República Tcheca de congestionar o meio-campo para tentar equilibrar as ações. Com a obrigação de ir à frente, a equipe do técnico Santi Denia ofereceu espaços preciosos em seu campo de defesa e a Espanha agradeceu.



Com o jogo sob controle a Espanha usou a posse de bola para desgastar os tchecos. Com duas linhas de quatro bem postadas, os atuais campeões do mundo alternaram as transições rápidas com chutes de meia distância.

E num desses arremates, Pedri quase ampliou a vantagem e um chute da entrada da área. Diante de um rival sem forças para ameaçar, o segundo gol era apenas uma questão de tempo.

E numa bela troca de passes, Rodri apareceu para estufar a rede. Após iniciar a jogada com um lançamento para Pedri, ele surgiu sem marcação para acertar o ângulo de decretar 2 a 0 com pouco mais de meia de partida.



No segundo tempo. Slama aproveitou um passe de longa distância de Hlozek e descontou dando um tempero a mais à partida. Os tchecos chegaram a ter um gol anulado e o confronto ficou dramático.

No fim, Muñoz fez jogada individual e arriscou o chute. O goleiro deu rebote e Merino chegou para fazer 3 a 1 e garantir o triunfo para a Espanha.

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