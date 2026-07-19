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Copa do Mundo Espanha bate Argentina na prorrogação e conquista a Copa do Mundo 2026 Europeus foram superiores durante todo o jogo, mas precisaram do tempo extra para derrotar os sul-americanos

Dezesseis anos depois, o mundo é espanhol. Em jogo de total domínio, a Espanha não conseguiu furar o ferrolho argentino no tempo regulamentar e precisou da prorrogação para conquistar o seu segundo título de Copa do Mundo, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Com gol de Ferran Torres, no tempo extra, os europeus venceram a Argentina pelo placar de 1x0.

Com a taça celebrada em solo norte-americano, a equipe treinda por Luis de la Fuente igualou França e Uruguai com dois títulos mundiais. Ao longo da campanha, a Espanha acumulou sete vitórias, um empate e tomou apenas um gol - na vitória por 2x1 sobre a Bélgica, nas quartas de final.

O jogo

Diante de toda tensão que envolve uma final de Copa do Mundo, a Espanha conseguiu ditar seu ritmo, mesmo com o técnico Lionel Scaloni mudando a estrutura da Argentina. O treinador sul-americano abriu mão de Leandro Paredes para ter Nico González mais à frente, com o intuito de aproveitar os contra-ataques.

As escapadas argentinas foram poucas. Aliás, os 'hermanos' sequer finalizaram à meta de Unai Simón. Pelo lado espanhol, no entanto, a melhor oportunidade foi construída ainda aos quatro minutos. Em sua primeira participação na partida, Lamine Yamal tabelou com Dani Olmo e chutou para o gol. A bola desviou em Lisandro Martínez e parou nas mãos de Dibu Martínez.

Aos 17 minutos, foi com o jovem camisa 19 espanhol que os europeus chegaram novamente. Yamal dominou tirando da marcação de Tagliafico e cruzou buscando Oyarzabal, mas Dibu se antecipou para afastar o perigo. Diante do jogo de paciência, quando o duelo caira de produção, a 'Fúria' colocou o goleiro adversário para trabalhar, aos 38 minutos, em finalização de Oyarzabal.

Na volta do longo intervalo, devido aos shows programados para a festa de encerramento, a Espanha seguia ditando o ritmo. Ainda no primeiro minuto, Baena aproveitou a saída errada da zaga argentina e chutou para defesa de Dibu. Posteriormente, foi a vez de Dani Olmo colocar o goleiro adversário para trabalhar.

Sem finalizar no jogo, a Argentina passou a perder a paciência com o toque de bola espanhol e viu Leandro Paredes e Enzo Fernández ficarem pendurados. A Espanha, por sua vez, seguia acumulando chances, ora parando em Dibu Martínez, ora vendo a bola sair com perigo. No fim do tempo regulamentar, Enzo ainda foi expulso, enquanto na última boa oportunidade, Yamal cobrou falta e viu Dibu salvar o que seria o gol do título.

Prorrogação

Se na igualdade numérica, a Espanha era superior, com um a mais, a posse de bola foi totalmente do time de Luis de la Fuente. Logo aos dois minutos, Nico Williams cabeceou e Dibu Martínez apareceu mais uma vez. Aos cinco minutos, Nico Williams balançou as redes, mas o árbitro assinalou falta de Merino em Otamendi no meio da jogada.

Determinada a resolver a decisão com a bola rolando, a Espanha marcou seu gol na primeira tentativa do segundo tempo, com 40 segundos. Pedro Porra jogou na área, Nico Williams ajeitou de cabeça e Ferran Torres fuzilou de esquerda para decretar o título espanhol.

Ficha do jogo

Espanha 1

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte (Eric García) e Marc Cucurella; Rodri (Zubimendi), Fabián Ruiz (Pedri), Dani Olmo (Merino) e Álex Baena (Nico Williams); Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal (Ferran Torres). Treinador: Luis de la Fuente.

Argentina 0

Emiliano Martínez; Montiel (Molina), Cristian Romero, Lisandro Martínez (Otamendi) e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul (Giuliano Simeone), Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Nico González (Leandro Paredes) e Julián Álvarez (Senesi). Treinador: Lionel Scaloni.

Local: MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey-EUA)

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Assistentes: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (ambos da ESL)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Ferran Torres, aos 40" do 2T da prorrogação (ESP)

Cartões amarelos: Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Lionel Scaloni, Mac Allister (ARG)

Cartão vermelho: Enzo Fernández (ARG)

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