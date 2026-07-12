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Semifinal Espanha chega sem desfalques e com Yamal em melhor forma para enfrentar a França na Copa A Espanha vem de uma classificação contra a Bélgica

A Espanha não tem preocupações com o elenco para a semifinal da Copa do Mundo contra a França. Todos os jogadores chegam em plenas condições físicas, incluindo Lamine Yamal.

O garoto, que completa 19 anos nesta segunda-feira, chegou à América do Norte ainda em recuperação de uma lesão muscular na coxa.

A expectativa é que ele encontre a melhor forma na reta final do torneio. Yamal fez apenas um gol na Copa. Foi na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita.

As atuações do atacante tem sido mais tímidas. Ainda assim, ele foi eleito o melhor em campo na vitória sobre a Bélgica, nas quartas de final.

A Espanha treinou neste domingo no Cotton Bowl Stadium. É o local em que a equipe já havia se preparado antes do duelo com Portugal, nas oitavas de final.

Nico Williams voltou às atividades após ter sofrido uma lesão no último jogo da fase de grupos, contra o Uruguai. Ele sentiu em uma dividida com o flamenguista De La Cruz. O atacante completa 24 anos neste domingo.

Durante a parte do treino aberta para a imprensa, os jogadores apenas fizeram um trabalho de aquecimento com rodas de bobinho. O clima era de brincadeiras entre eles, até mais leve do que antes do jogo contra os portugueses.

A França fez uma sessão ainda nos arredores de Boston, sem abrir para a imprensa. A delegação francesa viaja ainda neste domingo para Dallas.

Na véspera da partida, haverá mais um treino de cada time.A primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026 será na terça-feira, às 16h (de Brasília). O vencedor jogará a decisão contra quem se der melhor entre Argentina e Inglaterra, disputado no dia seguinte.

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