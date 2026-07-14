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Copa do Mundo Espanha deixa treinador em êxtase: 'Uma das melhores seleções do mundo enfrentou a melhor' Mesmo a um passo do título, treinador ressaltou que não tem nada ganho

A atuação catedrática da seleção espanhola na vitória por 2 a 0 sobre a badalada França, nesta terça-feira, em Arlington, pela semifinal da Copa do Mundo 2026 deixou Luis De La Fuente em êxtase. Depois do jogo, ainda no gramado, o treinador expressou todo seu orgulho por dirigir o elenco que garantiu a segunda final na história.

"Hoje enfrentamos uma das melhores seleções do mundo, mas do outro lado estava a melhor equipe do mundo. É algo especial - um diferencial - e esses jogadores merecem tudo isso. Eles demonstram seu talento dia após dia. É uma alegria vê-los jogar", disse De La Fuente.

Aos 64 anos, De La Fuente lembrou do período em que assumiu o comando da equipe, utilizando seu grande conhecimento nas seleções de base do país e a sua confiança nos jogadores.

"Começamos há quatro anos com uma visão, mantivemo-nos fiéis a ela, e isso nos trouxe até aqui. Há muita tensão acumulada; é uma responsabilidade enorme. Chegar a uma final de Copa do Mundo é um privilégio - algo reservado a poucos escolhidos. Precisamos assimilar tudo isso."

O treinador também agradeceu o apoio do povo espanhol e destacou que o trabalho ainda não está concluído. "Agradecimento a todas as demonstrações de afeto e carinho que recebemos. Ser espanhol é um orgulho. Com a união de todo um país pudemos conquistar coisas muito importantes e ainda temos mais a fazer."

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