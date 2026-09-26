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Nations League Espanha derrota a Inglaterra em Wembley em jogaço com duas viradas Foi a 39ª partida sem derrota dos espanhóis, que iniciaram a sequência recorde em março de 2024 com um empate em 3 a 3 com o Brasil de Dorival Júnior

Em seu primeiro jogo após a conquista do bicampeonato da Copa do Mundo, a Espanha venceu a Inglaterra por 3 a 2 neste sábado em Wembley na estreia das seleções da Liga das Nações. Os atuais campeões do mundo saíram na frente logo aos 2 minutos, levaram a virada ainda no primeiro tempo e conseguiram o triunfo com dois jogadores que começaram na reserva.

Foi a 39ª partida sem derrota dos espanhóis, que iniciaram a sequência recorde em março de 2024 com um empate em 3 a 3 com o Brasil de Dorival Júnior após a derrota por 1 a 0 para a Colômbia dias antes. Diante de sua torcida, o projeto do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, era iniciar o pós-Copa vencendo a campeã do mundo embalada por Wonderwall, clássico do Oasis, e esteve perto disso, dominando a partida deste sábado em alguns momentos, mas não resistiu ao volume de jogo do adversário.

Apelidado pela imprensa britânica como "a final da Copa do Mundo que não aconteceu", após a decepcionante virada sofrida pela Inglaterra na semifinal contra a Argentina, o jogo em Londres começou com a Espanha em alta intensidade. Os visitantes viram sua forte marcação dar resultado logo aos 2 minutos. Lamine Yamal aproveitou uma bobeada de Marc Guehi, roubou a bola, invadiu a área e chutou cruzado, superando o goleiro Trafford, que substituiu Pickford, para fazer 1 a 0.

Os campeões do mundo eram muito superiores e controlavam a partida. Autor do gol do título da Copa do Mundo, Ferran Torres voltou a marcar aos 8 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. O atacante ainda desperdiçou duas chances claras diante de Trafford.

A Inglaterra conseguiu reagir e virou o jogo no final da primeira etapa em 4 minutos. Em um rápido contra-ataque muito bem executado, Bellingham acionou Anthony Gordon, que tocou por cima de Unai Simon. Quatro minutos depois, Harry Kane cabeceou fraco um cruzamento da esquerda. A bola desviou em Cucurella antes de entrar. Em 40 minutos, a Inglaterra conseguiu mais do que oito seleções em toda a Copa do Mundo.

A Inglaterra voltou para a segunda etapa mais animada e ameaçava o gol de Unaí Simon. Aos 8, em disputa dentro da área da Espanha, entre Rodri e Bellingham, o inglês foi ao chão. Após intervenção do VAR, o pênalti foi marcado. Harry Kane foi para a cobrança, mas escorregou e acabou tocando na bola duas vezes, que explodiu no travessão.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, promoveu duas alterações com Mikel Oyarzabal e Alex Baena nos lugares de Ferran Torres e Nico Williams. E foram justamente os dois que decretaram a virada da Espanha.

Aos 15, após saída errada da Inglaterra, Olmo cruzou para Baena, que abriu espaço e chutou com força, sem chances para Trafford, de fora da área. Baena ainda participou do gol da virada, aos 29 Ele encontrou um espaço livre na entrada da área e fez um passe perfeito, em diagonal, para Oyarzabal, que marcou com um toque sutil por cima de Trafford.

O jogo foi movimentado até o fim, mas o apito final deixou claro que a Inglaerra, terceira colocada na Copa do Mundo, é uma ótima seleção, mas a Espanha é ainda melhor.

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