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copa 2026 Espanha deve perder atacante e acende alerta com lesão de Nico Williams Além da possibilidade de perder Nico Wiliams, o técnico Luis de la Fuente perdeu o atacante Yeremy Pino contra o Uruguai

Após confirmar a classificação em primeiro lugar no grupo H da Copa do Mundo, a Espanha tem preocupações para a próxima fase da competição. Isso porque o atacante Nico Williams deixou o campo diante dos uruguaios, nesta sexta-feira (26), com um desconforto na virilha e há pessimismo na comissão técnica.

Segundo o portal Mundo Deportivo, o jogador saiu abatido da partida e apresentando dores na região. O atleta do Athletic de Bilbao vai passar por exames ainda neste final de semana para avaliar a gravidade da lesão. Nesta temporada, o jovem de 23 anos enfrentou problemas físicos e ficou ausente de grande parte das partidas de sua equipe.

Yeremy Pino deve perder resto da copa

Além da possibilidade de perder Nico Wiliams, o técnico Luis de la Fuente perdeu o atacante Yeremy Pino contra o Uruguai. O jogador do Crystal Palace entrou no segundo tempo e sofreu um choque nos últimos minutos. A grande suspeita é de uma fratura na clavícula.

"Parece que Yeremy pode ter quebrado a clavícula. Amanhã farão alguns exames e veremos a gravidade da lesão", informou o técnico da seleção espanhola após o confronto.

Outra situação que preocupa a comissão técnica da Espanha é a recuperação do jovem Victor Muñoz, que sentiu um desconforto no primeiro dia de preparação do mundial e ainda não entrou em campo. O atleta já retornou aos treinos e tem realizado atividades em separado do grupo.

Agora classificado para a fase de 16 avos, o esquadrão espanhol retorna aos gramados na próxima quinta-feira (02), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O time encara o segundo colocado do grupo J e tem chances de enfrentar Áustria ou Argélia, que se enfrentam na noite deste sábado (27), às 23h.

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