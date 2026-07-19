Espanha e Argentina ficam no empate sem gols no primeiro tempo da final da Copa
Seleção espanhola conseguiu ditar seu ritmo, mesmo com o técnico Lionel Scaloni mudando a estrutura da Argentina
Em primeiro tempo disputado no MetLife Stadium, Espanha e Argentina ficaram no 0x0, na tarde deste domingo (19), pela grande decisão da Copa do Mundo 2026.
Diante de toda tensão que envolve uma final de Copa do Mundo, a Espanha conseguiu ditar seu ritmo, mesmo com o técnico Lionel Scaloni mudando a estrutura da Argentina. O treinador sul-americano abriu mão de Leandro Paredes para ter Nico González mais à frente, com o intuito de aproveitar os contra-ataques.
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As escapadas argentinas foram poucas. Aliás, os 'hermanos' sequer finalizaram à meta de Unai Simón. Pelo lado espanhol, no entanto, a melhor oportunidade foi construída ainda aos quatro minutos. Em sua primeira participação na partida, Lamine Yamal tabelou com Dani Olmo e chutou para o gol. A bola desviou em Lisandro Martínez e parou nas mãos de Dibu Martínez.
Aos 17 minutos, foi do jovem camisa 19 espanhol que os europeus chegaram novamente. Yamal dominou tirando da marcação de Tagliafico e cruzou buscando Oyarzabal, mas Dibu se antecipou para afastar o perigo. Diante do jogo de paciência, quando o duelo caira de produção, a 'Fúria' colocou o goleiro adversário para trabalhar, aos 38 minutos, em finalização de Oyarzabal.