Espanha e França vão se enfrentar nas quartas da Liga das Nações
A seleção francesa comandada pelo técnico Zinedine Zidane, que terminou em primeiro lugar em seu grupo, terá a vantagem de disputar o jogo de volta em casa
A Espanha, atual campeã mundial e europeia, vai enfrentar a França nas quartas de final da Liga das Nações, conforme definiu o sorteio realizado nesta sexta-feira (20) na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.
A seleção francesa comandada pelo técnico Zinedine Zidane, que terminou em primeiro lugar em seu grupo, terá a vantagem de disputar o jogo de volta em casa.
Será uma chance de revanche para os 'Bleus', que foram eliminados pela 'Roja' ao perderem por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026, no dia 14 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington.
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As partidas estão previstas para o período de 25 a 30 de março de 2027, antes de um 'Final Four' que ocorrerá de 9 a 13 de junho de 2027, em um dos quatro países classificados.
Nos outros confrontos, a Inglaterra terá a vantagem de jogar em casa contra a Noruega, numa reedição das quartas de final da última Copa do Mundo, vencida pelos 'Three Lions' por 2 a 1, após a prorrogação, em Miami.
Os Países Baixos, sob o comando de Xavi Hernández, enfrentarão o atual campeão do torneio: Portugal, que dá seus primeiros passos sem Cristiano Ronaldo, aposentado do cenário internacional há duas semanas.
Por fim, a Alemanha, com o técnico Jürgen Klopp encarregado de sua reconstrução, joga contra a Bélgica.
Também haverá, no final de março, disputas de repescagem contra o rebaixamento entre as Ligas A e B.
As quatro nações já promovidas para a Liga A são Suíça, Irlanda do Norte, Áustria e Suécia.
Quartas de final da Liga das Nações, que serão disputadas em partidas de ida e volta de 25 a 30 de março de 2027:
- Espanha - França
- Noruega - Inglaterra
- Países Baixos - Portugal
- Bélgica - Alemanha
Semifinais (9 a 13 de junho de 2027):
- Vencedor de Espanha/França - Vencedor de Países Baixos/Portugal
- Vencedor de Noruega/Inglaterra - Vencedor de Bélgica/Alemanha