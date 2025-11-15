S�b, 15 de Novembro

futebol

Espanha e mais três seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo neste sábado (15)

O sorteio dos grupos, mesmo sem a totalidade dos classificados, acontecerá no dia 5 de dezembro.

Foto: JORGE GUERRERO / AFP

A Copa do Mundo do ano que vem pode ganhar mais quatro seleções classificadas na tarde deste sábado. O torneio, que será realizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, contará com 48 seleções, o que amplia o número de classificados, mas mantém a disputa intensa nas etapas finais de cada continente.

O Brasil e mais 29 seleções já têm vaga garantida no Mundial. As últimas seis classificadas serão definidas na Data Fifa de março de 2026, com as repescagens mundial e da Europa. Ou seja, o sorteio dos grupos, mesmo sem a totalidade dos classificados, acontecerá no dia 5 de dezembro.

A Espanha se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Geórgia, fora de casa, somada a um tropeço da Turquia contra a Bulgária ou um empate contra os georgianos seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.

A Bélgica precisa apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantir na sua quinta edição seguida de Copa.

 

Já a Áustria terá de vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou perca para a Romênia, atuando como mandante. Os austríacos jogaram sua última edição de Copa em 1998.

E a Suíça garantirá vaga na Copa em duas situações: uma vitória sobre a Suécia, em casa, somada a um tropeço de Kosovo contra a Eslovênia, ou um empate frente aos suecos seguido de uma derrota do Kosovo.

Veja o calendário de hoje:

11h: Cazaquistão x Bélgica

14h: Turquia x Bulgária

14h: Geórgia x Espanha

14h: Chipre x Áustria

14h: Bósnia x Romênia

16h45: Eslovênia x Kosovo

16h45: Suíça x Suécia

16h45: Grécia x Escócia

16h45: Dinamarca x Belarus

