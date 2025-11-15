Espanha e mais três seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo neste sábado (15)
O sorteio dos grupos, mesmo sem a totalidade dos classificados, acontecerá no dia 5 de dezembro.
A Copa do Mundo do ano que vem pode ganhar mais quatro seleções classificadas na tarde deste sábado. O torneio, que será realizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, contará com 48 seleções, o que amplia o número de classificados, mas mantém a disputa intensa nas etapas finais de cada continente.
O Brasil e mais 29 seleções já têm vaga garantida no Mundial. As últimas seis classificadas serão definidas na Data Fifa de março de 2026, com as repescagens mundial e da Europa. Ou seja, o sorteio dos grupos, mesmo sem a totalidade dos classificados, acontecerá no dia 5 de dezembro.
A Espanha se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Geórgia, fora de casa, somada a um tropeço da Turquia contra a Bulgária ou um empate contra os georgianos seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.
A Bélgica precisa apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantir na sua quinta edição seguida de Copa.
Já a Áustria terá de vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou perca para a Romênia, atuando como mandante. Os austríacos jogaram sua última edição de Copa em 1998.
E a Suíça garantirá vaga na Copa em duas situações: uma vitória sobre a Suécia, em casa, somada a um tropeço de Kosovo contra a Eslovênia, ou um empate frente aos suecos seguido de uma derrota do Kosovo.
Veja o calendário de hoje:
11h: Cazaquistão x Bélgica
14h: Turquia x Bulgária
14h: Geórgia x Espanha
14h: Chipre x Áustria
14h: Bósnia x Romênia
16h45: Eslovênia x Kosovo
16h45: Suíça x Suécia
16h45: Grécia x Escócia
16h45: Dinamarca x Belarus