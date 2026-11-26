Espanha elimina Áustria sem Alcaraz e avança para as semifinais da Copa Davis
O número 3 do mundo conquistou, no domingo, o ATP Finals, torneio que encerra a temporada, apesar de estar lidando com problemas na coxa
A Espanha se classificou para as semifinais da Copa Davis ao vencer a Áustria por 2 a 0 nesta quinta-feira (26), em Bolonha, na Itália, em um confronto das quartas de final no qual pôde se dar ao luxo de poupar sua estrela, Carlos Alcaraz.
O número 3 do mundo conquistou, no domingo, o ATP Finals, torneio que encerra a temporada, apesar de estar lidando com problemas na coxa.
'Carlitos' integra a equipe capitaneada por David Ferrer. No entanto, para o duelo contra os austríacos, o capitão optou por outros jogadores para as partidas de simples.
Daniel Mérida (42º do ranking mundial) abriu a série vencendo Joel Schwaerzler (170º) por um duplo 6-4, em uma hora e dezenove minutos.
Na sequência, foi a vez da revelação da temporada, Rafael Jodar (10º), garantir o ponto decisivo para a Espanha ao derrotar Jurij Rodionov (119º) por 2-6, 6-0 e 6-1.
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"Foi muito difícil, porque os primeiros jogos nos torneios não são fáceis. No início, não consegui encontrar o ritmo, mas no segundo set comecei a jogar melhor e a ser mais agressivo e sólido", avaliou o jovem madrilenho de 20 anos.
A Áustria não vence a Espanha na Copa Davis desde 1995, época em que contava com Thomas Muster como sua grande estrela.
Nas semifinais, no sábado, a Espanha enfrentará a Grã-Bretanha, que se classificou nesta quinta-feira ao surpreender a Alemanha - liderada pelo número 1 do mundo, Alexander Zverev - por 2 a 1.
Com isso, não ocorreu o reencontro entre Alcaraz e Zverev, que se enfrentaram no domingo na final do ATP Finals, com vitória do espanhol.
Na outra semifinal, na sexta-feira, a anfitriã Itália - sem Jannik Sinner, que está lesionado - enfrentará a República Tcheca.