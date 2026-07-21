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COPA DO MUNDO Espanha em ritmo de brega: veja Nico Williams dançando Passinho do Jamal em festa do título Na comemoração do título da Copa do Mundo, em Madri, o atacante chamou atenção ao dançar a coreografia criada pelos recifenses Jamal e Eo Chapa

Os campeões mundiais foram recebidos com uma grande celebração marcada por desfile, apresentações musicais e encerrada na tradicional Praça de Cibeles, em Madri. O atacante Nico Williams roubou a cena ao comemorar o título dançando o viral Passinho do Jamal, coreografia criada pelo artista Romero Júnior, o Jamal, morador do Recife.

Como acontece nas principais conquistas do futebol, a seleção espanhola percorreu as ruas da capital em ônibus aberto, exibindo a taça para milhares de torcedores antes de chegar ao palco montado na praça.

Os atletas foram chamados um a um para receber o carinho da torcida. Ao subir ao palco, Nico entrou executando a coreografia.

Não é a primeira vez que o atacante demonstra admiração pelo Brasil. Além de arriscar palavras em português e ouvir funk, ele já declarou publicamente, assim como Lamine Yamal, ter Neymar como maior ídolo.

“Estou muito feliz. Para mim, é o mais bonito, é o mais bonito. Eu tenho Neymar como ídolo, espero que ele esteja vendo. Isso também é por ele”, afirmou após a conquista do Mundial, à CazéTV.

A dança ganha cada vez mais espaço no cenário internacional e já havia aparecido nesta Copa do Mundo. O zagueiro marroquino Chadi Riad escolheu o Passinho do Jamal para o vídeo de apresentação exibido no telão do estádio durante a divulgação das escalações.

Como surgiu o Passinho do Jamal

A coreografia nasceu em 2020, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, criada pelos amigos de infância Pedro Henrique e Romero Júnior, conhecidos como Eo Chapa e Jamal.

O Passinho do Jamal conquistou públicos de diferentes idades e passou a embalar músicas de brega funk, além de aparecer em produções de outros gêneros musicais. Embora tenha sido criado em 2020, a explosão nas redes sociais aconteceu quase cinco anos depois, acumulando milhões de visualizações e levando a dança para além do cenário nacional.

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