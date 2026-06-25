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Futebol Espanha, França e mais: confira jogos desta sexta-feira (26) na Copa do Mundo Rodada terá definições de classificados e posicionamento dos Grupo H e I ao mata-mata

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Um grupo embolado, com todas as seleções com chances de avançar ao mata-mata, e outro praticamente definido, aguardando apenas para saber quem será o líder. Esse é o resumo dos quatro duelos desta sexta-feira (26) pelas chaves H e I da Copa do Mundo de 2026.

Grupo H

A Espanha enfrenta o Uruguai, às 21h, em Akron, pelo Grupo H. No mesmo horário e chave, em Houston, Cabo Verde duela diante da Arábia Saudita. Os espanhóis lideram a chave, com quatro pontos. Uruguaios e cabo-verdianos dividem a vice-liderança, com dois, enquanto os árabes estão na lanterna, com um.

Para se classificar, basta a Espanha empatar com o Uruguai. Se perder, precisa torcer por um empate ou triunfo da Arábia Saudita no outro jogo. Dessa forma, a seleção passaria em segundo lugar. Se Cabo Verde também vencer, a classificação seria definida no saldo de gols.

O Uruguai precisa vencer a Espanha para avançar. Se ficar no empate, terá de torcer por empate no outro duelo da chave, mantendo a vantagem de gols marcados em comparação com Cabo Verde.

Quem também passa em caso de vitória é Cabo Verde. No caso de um resultado de igualdade, a equipe avançará se houver um triunfo da Espanha. A Arábia Saudita tem o cenário mais complicado. Não basta apenas vencer. Os árabes terão que aguardar um empate ou revés dos uruguaios. Se os sul-americanos derrotarem os europeus, os asiáticos precisarão tirar uma diferença de oito gols no saldo para terminar em segundo, à frente da Espanha.

Grupo I

Às 16h, em Boston, França e Noruega, ambos com seis pontos, duelam pela liderança do Grupo I. O empate deixa a liderança com os bicampeões mundiais, que levam vantagem no saldo de gols (5x4). Jogo que também pode mexer no topo de goleadores da Copa, com o francês Mbappé e o norueguês Haaland empatados com quatro gols cada. A dupla tem o mesmo número de bolas na rede de Vini Júnior, do Brasil, e apenas um a menos que Messi, da Argentina.

No mesmo horário e chave, em Toronto, Senegal e Iraque, ambos sem pontos, tentam uma vitória para ao menos sonharem com uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Um empate elimina ambos.

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