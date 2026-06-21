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Copa do Mundo Espanha goleia Arábia Saudita com primeiro gol de Yamal em Copas Com a vitória, a 'Roja' assume a liderança do Grupo H com quatro pontos

A Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo (21), em Atlanta, e conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026.

Lamine Yamal abriu o placar com seu tão aguardado primeiro gol no Mundial, antes de Mikel Oyarzabal balançar a rede duas vezes em três minutos. No segundo tempo, o zagueiro saudita Hassan Tambakti marcou contra o quarto gol espanhol.

Com esse resultado, a 'Roja' assume a liderança do Grupo H com quatro pontos e aguarda o confronto de mais tarde entre Uruguai e Cabo Verde, ambos com um ponto, assim como a Arábia Saudita.

Após disputar as duas primeiras partidas em Atlanta, a Espanha viajará agora para Guadalajara para enfrentar o Uruguai no dia 26 de junho, pela terceira rodada.

Diante de 68.239 espectadores, a seleção espanhola entrou em campo com tudo e matou o jogo abrindo 3 a 0 em pouco mais de 20 minutos.

Depois do intervalo, a equipe contínua sendo superior e chegou ao quarto gol no início do segundo tempo. Nos acréscimos, Ferran Torres aproveitou o passe da direita e mandou uma bola para as redes em lance inicialmente validado pela arbitragem do brasileiro Raphael Claus, mas posteriormente anulado por impedimento graças à revisão do VAR.

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