GP da Espanha: Norris faz terceira pole do ano e Bortoleto largará em 12º; veja grid
Inglês supera Kimi Antonelli e Max Verstappen e largará na frente; Ferraris estarão em quarto e quinto no grid
Lando Norris é o primeiro pole position da história do circuito de Madring: o piloto da McLaren foi o mais rápido na classificação inaugural na nova sede do GP da Espanha, neste sábado.
Kimi Antonelli (Mercedes) assumiu a ponta e se encaminhava para largar na pole, mas Norris fez 'talvez a melhor volta da carreira na Formula 1', nas palavras do próprio piloto, e tomou a primeira posição.
A melhor volta do inglês, de 1m31s824, superou as marcas de Kimi Antonelli e Max Verstappen e valeu a terceira pole do atual campeão da Fórmula 1 nesta temporada.
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As Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc largarão lado a lado, em quarto e quinto lugares, respectivamente. E o brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 12º neste domingo.
O GP da Espanha será disputado a partir de 10h, com transmissão ao vivo de TV Globo e Sportv3.
Sequência interrompida
Norris chega a 19 pole positions na carreira; as últimas foram nos GPs da Hungria e Holanda desta temporada. A sequência foi interrompida em Monza, há uma semana, quando Pierre Gasly largou da ponta.
Dono de 13 vitórias ao todo e duas até aqui, neste campeonato, o inglês conseguiu converter em triunfo as duas poles que conquistou em 2026.
Bortoleto lamentou erros durante o final de semana e fez a autocritica:
— O final de semana todo, eu não estive 100% confiante com o carro. Pista nova, é difícil para todo mundo. Eu também tomei decisões erradas com o carro. Faltou pouco para eu conseguir avançar para o Q3, fiquei por pouco. Foi o tipo de classificação que faltou consistência no final de semana, com o carro e faltou eu também pilotar direito — disse o piloto da Audi.
Confira o grid completo do GP da Espanha:
1 - Lando Norris (McLaren)
2 - Kimi Antonelli (Mercedes)
3 - Max Verstappen (Red Bull Racing)
4 - Lewis Hamilton (Ferrari)
5 - Charles Leclerc (Ferrari)
6 - George Russell (Mercedes)
7 - Oscar Piastri (McLaren)
8 - Liam Lawson (Red Bull Racing)
9 - Franco Colapinto (Alpine)
10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls)
11 - Nico Hulkenberg (Audi)
12 - Gabriel Bortoleto (Audi)
13 - Esteban Ocon (Haas F1 Team)
14 - Pierre Gasly (Alpine)
15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
16 - Alexander Albon (Williams)
17 - Carlos Sainz (Williams)
18 - Fernando Alonso (Aston Martin)
19 - Sergio Perez (Cadillac)
20 - Valtteri Bottas (Cadillac)
21 - Oliver Bearman (Haas F1 Team)
22 - Lance Stroll (Aston Martin)