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AUTOMOBILISMO

GP da Espanha: Norris faz terceira pole do ano e Bortoleto largará em 12º; veja grid

Inglês supera Kimi Antonelli e Max Verstappen e largará na frente; Ferraris estarão em quarto e quinto no grid

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Piloto britânico da McLaren, Lando Norris, conquista terceira pole Piloto britânico da McLaren, Lando Norris, conquista terceira pole  - Foto: Frederic J. Brown/AFP

Lando Norris é o primeiro pole position da história do circuito de Madring: o piloto da McLaren foi o mais rápido na classificação inaugural na nova sede do GP da Espanha, neste sábado.

Kimi Antonelli (Mercedes) assumiu a ponta e se encaminhava para largar na pole, mas Norris fez 'talvez a melhor volta da carreira na Formula 1', nas palavras do próprio piloto, e tomou a primeira posição.

A melhor volta do inglês, de 1m31s824, superou as marcas de Kimi Antonelli e Max Verstappen e valeu a terceira pole do atual campeão da Fórmula 1 nesta temporada.

 

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As Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc largarão lado a lado, em quarto e quinto lugares, respectivamente. E o brasileiro Gabriel Bortoleto largará em 12º neste domingo.

O GP da Espanha será disputado a partir de 10h, com transmissão ao vivo de TV Globo e Sportv3.

Sequência interrompida
Norris chega a 19 pole positions na carreira; as últimas foram nos GPs da Hungria e Holanda desta temporada. A sequência foi interrompida em Monza, há uma semana, quando Pierre Gasly largou da ponta.

Dono de 13 vitórias ao todo e duas até aqui, neste campeonato, o inglês conseguiu converter em triunfo as duas poles que conquistou em 2026.

Bortoleto lamentou erros durante o final de semana e fez a autocritica:

— O final de semana todo, eu não estive 100% confiante com o carro. Pista nova, é difícil para todo mundo. Eu também tomei decisões erradas com o carro. Faltou pouco para eu conseguir avançar para o Q3, fiquei por pouco. Foi o tipo de classificação que faltou consistência no final de semana, com o carro e faltou eu também pilotar direito — disse o piloto da Audi.

Confira o grid completo do GP da Espanha:

1 - Lando Norris (McLaren)

2 - Kimi Antonelli (Mercedes)

3 - Max Verstappen (Red Bull Racing)

4 - Lewis Hamilton (Ferrari)

5 - Charles Leclerc (Ferrari)

6 - George Russell (Mercedes)

7 - Oscar Piastri (McLaren)

8 - Liam Lawson (Red Bull Racing)

9 - Franco Colapinto (Alpine)

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11 - Nico Hulkenberg (Audi)

12 - Gabriel Bortoleto (Audi)

13 - Esteban Ocon (Haas F1 Team)

14 - Pierre Gasly (Alpine)

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16 - Alexander Albon (Williams)

17 - Carlos Sainz (Williams)

18 - Fernando Alonso (Aston Martin)

19 - Sergio Perez (Cadillac)

20 - Valtteri Bottas (Cadillac)

21 - Oliver Bearman (Haas F1 Team)

22 - Lance Stroll (Aston Martin)

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