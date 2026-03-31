Espanha poupa titulares e apenas empata com Egito; Holanda e Inglaterra frustram torcida

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A poderosa Espanha teve amplo domínio em campo mas, bastante modificada e mesmo com um jogador a mais nos minutos finais, não conseguiu ir além de um 0 a 0 com o Egito no RCDE Stadium, casa do Espanyol - originalmente o jogo seria no estádio Lusail, no Catar, após a Finalíssima com a Argentina, mas a guerra no Oriente Médio cancelou a decisão e ainda o transferiu para Barcelona.



O técnico Luis de la Fuente aproveitou o amistoso para observar novas peças e deixou jogadores importantes que vinham atuando no banco, casos de Oyarzabal (fez dois gols nos 3 a 0 sobre a Sérvia, quinta-feira), Baena, Fermín López, Rodri, Pedri, Cucurella e até o goleiro Unai Simón.



Dani Olmo, Ferrán Torres e Barrenetxea ganharam oportunidade no setor ofensivo ao lado do intocável Lamine Yamal, a estrela do forte conjunto Espanhol. Mesmo totalmente modificada, a Espanha imprimiu uma enorme pressão desde o apito inicial, encurralando o Egito, sem seu astro Mohamed Salah, machucado.



O goleiro Shobeir começou a brilhar rapidamente, diante de um avassalador ataque espanhol. Olmo, cara a cara, parou no camisa 23, para desespero de um livre Yamal a seu lado e querendo o passe. Sem conseguir passar do meio-campo, o Egito "testava" seus defensores - estará ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Irã na Copa do Mundo.





Defendendo com precisão, os egípcios conseguiram encaixar um contra-ataque ligeiro e o centroavante Marmoush acertou a trave de David Raya, na melhor chance até então da primeira etapa. Descaracterizada com seus reservas e após o susto, a Espanha foi perdendo o rendimento e terminou a etapa pouco chegando à frente



Insatisfeito com o que viu, Luis de la Fuente voltou do descanso com Rodri, Pedri, Muñoz e Fermín López para melhorar o rendimento espanhol. Descansou o apagado Lamine Yamal, entre os sacados.



A favorita voltou sufocando e Pedri parou em duas belas e difíceis defesas de Shobeir com menos de 12 minutos. A 'explosão' no estádio veio quando Fuente trocou Raya por Joan García, do Barcelona. Ainda colocou Iglesias pelo buscado gol, porém era dia de falta de pontaria. Parou no travessão no fim e no paredão defensivo egípcio.



Inglaterra decepciona e perde do organizado Japão pela 1ª vez na história



Depois de um frustrante empate por 1 a 1 com o Uruguai, levando a igualdade nos acréscimos, a Inglaterra de Thomas Tuchel entrou em campo em Wembley com 10 modificações - apenas Foden mantido - e decepcionou a torcida ao perder do organizado Japão, por 1 a 0, pela primeira vez na história.



Possível rival do Brasil já na primeira rodada do mata-mata da Copa do Mundo, o Japão abriu o marcador em Wembley com 22 minutos. A roubada de bola na defesa se transformou em lindo contragolpe. Mitoma partiu em velocidade, tocou para Nakamura, na esquerda, e apareceu livre, na área, para completar o cruzamento.



Os japoneses davam enorme trabalho e no começo da segunda etapa os torcedores começaram a demonstrar sua indignação, vaiando a Inglaterra. Pickford evitou o segundo gol dos asiáticos com defesa gigante em batida de Ito.



Os europeus pecavam na cadência e falta de criatividade. O pedido de calma do goleiro inglês demonstrava o clima em campo. A Inglaterra, com diversas mudanças na escalação, carecia de um lance para inflamar as arquibancadas e a todo momento passava aperto diante de um organizado Japão.



Os minutos finais, depois de seguidos sustos, foi com a Inglaterra na busca desesperada da igualdade e com Suzuka garantindo o resultado com boas defesas. Rogers, após rebote, jogou a chance de ouro para as alturas e os japoneses, que haviam desencantado contra os brasileiros em amistoso do ano passado, celebraram mais um resultado histórico.



Holanda se fecha após expulsão e segura empate com Equador



A Holanda previa uma grande apresentação em seu último amistoso na Data Fifa, diante do Equador, em Eindhoven. Mas a expulsão de Dumfries com somente 12 minutos transformou a euforia em apreensão e a equipe local sofreu muito para segurar a igualdade, por 1 a 1.



Foram 14 finalizações dos sul-americanos, com a última chance desperdiçada aos 49 da etapa final, com batida de Alcívar para fora após cobrança de escanteio. Em dia que prometia festa, sair de campo sem derrota acabou sendo um prêmio aos holandeses, que souberam sofrer.



Mesmo sem seu maior artilheiro, o corintiano Memphis Depay, machucado, a Holanda não demorou para abrir o marcador diante do Equador. Bela trama pela esquerda, o cruzamento desviou no zagueiro Pacho e foi contra as próprias redes logo aos 3 minutos



A história do jogo começou a mudar pouco depois. Dumfries cometeu pênalti após dura entrada em Gonzalo Prata e acabou expulso. Valencia deixou tudo igual e, a partir dali, só deu Equador, que exerceu enorme pressão para buscar a virada ainda na primeira etapa diante de uma Holanda toda na defesa com um homem a menos.



O segundo tempo virou jogo de um time só, mas com os equatorianos falhando na hora de mandar às redes adversárias. Postada com todo o time na defesa, a Holanda não se envergonhou de apenas se defender e, no fim, acabou aliviada por segurar o 1 a 1.



Uruguai e Argélia não saem do zero em Turim



Depois de buscar o 1 a 1 com a Inglaterra aos 49 minutos do segundo tempo, o Uruguai voltou a empatar na Data Fifa. Nesta terça-feira, a equipe ficou devendo futebol e não saiu do zero com a Argélia no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.



Marcelo Bielsa foi bastante cobrado pela carência ofensiva contra os ingleses e mais uma vez sua seleção não brilhou no ataque, mesmo com a escalação de Arrascaeta, em jogo travado no meio-campo e de pouca emoção de ambos os lados, deixando dúvidas com pouco tempo para a Copa do Mundo.

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