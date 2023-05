A- A+

Racismo Espanha tem 'problema de racismo' no futebol, afirma presidente da Federação após caso com Vini Jr O atacante brasileiro do Real Madrid foi vítima de insultos racistas na partida contra o Valencia, no último domingo (21)

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, afirmou que é necessário "reconhecer" que existe um "problema de racismo" na Espanha, após os insultos recebidos por Vinicius Junior no domingo em Valencia.

"Temos um problema, a primeira coisa é reconhecer que temos um problema de comportamento, de educação, de racismo", disse Rubiales nesta segunda-feira na sede da federação.

O presidente da RFEF acrescentou que "enquanto existir um único torcedor, um único indesejável ou grupo de indesejáveis, que insulte pela condição sexual, cor de pele ou credo, temos um problema grave".

"Um problema que manha toda uma equipe, uma torcida, um clube, um país. E somos um país acolhedor", acrescentou Rubiales.

"Vinicius e qualquer atleta, homem ou mulher, que sofra um insulto, neste caso por racismo, mas também por orientação sexual ou credo, tem o meu apoio e da RFEF", disse Rubiales.

"Estamos aqui para apoiá-los e ajudá-los. E para pedir a eles que nos ajudem a melhorar", acrescentou o presidente da RFEF, antes de informar que o "comitê (de competição) atuará e estou convencido de que deve adotar sanções".

No domingo, na derrota do Real Madrid para o Valencia (0-1) fora de casa, Vinicius foi chamado de "macaco" por alguns torcedores.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam", reagiu o brasileiro nas redes sociais.

- 'Resposta firme' -

O atacante recebeu várias demonstrações de apoio, incluindo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que questionou: "Até quando a humanidade ainda será apenas espectadora e cúmplice de atos cruéis de racismo? Até quando vamos precisar lembrar que é crime? Até quando vamos ter que lutar por atitudes concretas e eficazes dentro e fora dos campos?".

Rubiales enviou uma mensagem ao homólogo brasileiro e afirmou que "há poucos países no mundo que admiram e respeitam o futebol brasileiro como a Espanha".

"Quero pedir ao presidente da Confederação que venha à sede da RFEF, que participe, veja o que esta federação faz sobre esta situação", disse Rubiales.

O presidente da RFEF insistiu que que aconteceu com Vinicius "exige uma resposta firme da federação, de todos", o que o levou a pedir aos cluber que "não atrasem os procedimentos de maneira injustificável".

"Se uma sanção for determinada, que o próprio clube tem que assumir, que não atrase com procedimentos demorados", disse Rubiales.

"Juntos vamos solucionar, com responsabilidade, com tolerância zero, com trabalho conjunto e, repito, com o carinho e respeito não apenas pelo futebol brasileiro, mas pelo futebol", concluiu o dirigente.

