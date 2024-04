A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Espanha vai enfrentar Irlanda do Norte em seu último amistoso antes da Eurocopa Jogo está marcado para o dia 8 de junho

A seleção espanhola enfrentará a Irlanda do Norte no dia 8 de junho, em amistoso de preparação para a Eurocopa da Alemanha, para onde voará no dia seguinte à partida.

O estádio Son Moix, em Palma de Maiorca, será o palco do jogo, informou nesta terça-feira (9) a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em um comunicado.

O amistoso servirá para encerrar a preparação para a Eurocopa de 'la Roja', que três dias antes enfrentará Andorra no estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, no oeste da Espanha.

No dia 26 de março, a Espanha empatou em 3 a 3 com o Brasil, em outra partida amistosa, no estádio Santiago Bernabéu.

A delegação espanhola planeja voar para a Alemanha no dia 9 de junho para a disputa da Eurocopa, que será realizada de 14 de junho a 14 de julho.

A Espanha é tricampeã europeia (1964, 2008 e 2012) e vai tentar o tetra para se isolar no topo superando os anfitriões, que também venceram o torneio três vezes (1972, 1980 e 1996).

'La Roja', que está no grupo B da Euro-2024 junto com Croácia, Itália e Albânia, iniciará sua jornada na competição no dia 15 de junho contra a seleção croata.

