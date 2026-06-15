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COPA DO MUNDO Espanha vê Vozinha brilhar, para na retranca de Cabo Verde e não sai do zero na estreia da Copa A Espanha foi dominante durante toda a partida, mas teve dificuldade em converter a superioridade em gol

Com uma atuação para lá de decepcionante, a Espanha estreou na Copa do Mundo 2026 empatando por 0 a 0 com a modesta seleção de Cabo Verde, nesta segunda-feira, em partida no Mercedes Benz-Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A Espanha foi dominante durante toda a partida, mas teve dificuldade em converter a superioridade em gol. Sem os dribladores Lamine Yamal e Nico Williams, que estão voltando de lesão e começaram a partida no banco, a atual campeã europeia acabou sendo menos incisiva na primeira etapa e viu o goleiro Vozinha, de 40 anos, se destacar quando criou lances de perigo.

A atual campeã europeia até acionou o "protocolo Lamine Yamal" no segundo tempo, colocando em campo o craque de 18 anos, um dos melhores jogadores em atividade no planeta. Ainda assim, prevaleceu a garra da seleção de Cabo Verde, que deu tudo de si para segurar o empate.

Sabendo que o desafio não era nada fácil, Cabo Verde se limitou a ficar a na defesa e praticamente não criou chances de gol. Se na frente pouca coisa funcionou, o goleiro Vozinha garantiu o resultado atrás. O arqueiro, cujo nome verdadeiro é Josimar - uma homenagem ao lateral-direito do Botafogo que fez sucesso na Copa de 1986 -, esbanjou segurança quando foi acionado e fez ótimas defesas quando a Espanha acertou o alvo, sendo o grande herói de um resultado histórico para o arquipélago de 562 mil habitantes.

AGENDA DA ESPANHA E CABO VERDE NA COPA DO MUNDO

No dia 21, será a vez de os espanhóis enfrentarem a Arábia Saudita, novamente em Atlanta, às 13h (de Brasília). No mesmo dia, a seleção cabo-verdiana encara o Uruguai, às 19h (de Brasília), em Miami, também nos Estados Unidos.

COMO FOI O JOGO ENTRE ESPANHA E CABO VERDE NA COPA DO MUNDO?

Grande favorita no confronto, a Espanha controlou a partida desde os primeiros minutos com o seu tradicional toque de bola, mas só finalizou pela primeira vez aos 14 minutos do primeiro tempo, com Gavi, sem força.

Com uma marcação aplicada, Cabo Verde ficou praticamente na defesa e se lançou ao ataque somente "na boa", ora com bolas esticadas para os atacantes, ora com arranques em velocidades pelos lados. A despeito da valentia, como a seleção africana chegou ao ataque quase sempre com poucos jogadores, praticamente não levou perigo.

A partida finalmente começou a ganhar emoção aos 35 minutos, quando Vozinha fez boa defesa em finalização de Pedri da entrada da área, mas a arbitragem já havia marcado impedimento no início da jogada. Na sequência, Ferran Torres recebeu cruzamento e finalizou de primeira no travessão. No rebote, Oyarzabal finalizou de cabeça e quase encobriu Vozinha, que deu um tapinha para salvar.

O goleiro cabo-verdiano ganhou voltou a aparecer de maneira determinante em finalização rasteira de Ferran Torres, aos 44, e em cabeçada de Laporte, aos 47.

O senso de urgência tomou conta da Espanha, que voltou para o segundo tempo acelerando o ritmo. Antes mesmo dos 10 minutos, Fabián Ruiz, Oyarzabal e Laporte assustaram em chutes de fora da área. A equipe tentou também em bolas pelo alto, mas teve dificuldade sem um centroavante fixo e viu Vozinha ser soberano por cima.

Com o clima de tensão no ar, o técnico Luis de la Fuente colocou em campo Lamine Yamal e a torcida espanhola, em silêncio durante boa parte da partida, voltou a incentivar a seleção. O atacante de 18 anos do Barcelona entrou buscando jogadas individuais e deu trabalho para a defesa de Cabo Verde, que se defendeu da maneira que conseguiu, com jogadores se jogando à frente da bola para evitar as finalizações.

A Espanha tentou colocar a cabeça no lugar e atacar de maneira mais ordenada no fim. Aos 42, Oryazabal recebeu ótimo passe na pequena área, mas Pico Lopes se atirou na bola para salvar o que seria o gol dos espanhóis. Cabo Verde teve chance em rara cobrança de escanteio, aos 47, mas Diney Borges cabeceou fraco. O defensor apareceu no lance seguinte para afastar perigo em cruzamento rasteiro.

FICHA TÉCNICA

ESPANHA 0 X 0 CABO VERDE

ESPANHA - Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (Nico Williams), Pedri, Fabián Ruiz (Mikel Merino); Ferran Torres (Dani Olmo), Gavi (Lamine Yamal) e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente

CABO VERDE - Vozinha; Steve Moreira, Diney Borgesm Pico Lopes e Sidny Cabral (João Paulo); Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jovane Cabral (Willy Semedo) e Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Ryan Mendes e Dailon Livramento (Nuno da Costa). Técnico: Pedro "Bubista" Leitão.

CARTÕES AMARELOS - Pedri (Espanha); Sidny Cabral (Cabo Verde).

ÁBRITRO - Adham Makhadmeh (Jordânia).

PÚBLICO - 67.640 presentes.

LOCAL - Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (Estados Unidos)

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