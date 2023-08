Espanha vence a Inglaterra e conquista o seu primeiro título na Copa do Mundo Feminina

A Espanha venceu a Inglaterra por 1 a 0 na final da Copa do Mundo Feminina, neste domingo (20), na Austrália.



Apesar de perder um pênalti na partida, a equipe garantiu o seu primeiro título na competição, que só tinha, até então, quatro países ganhadores: Estados Unidos, Alemanha, Japão e Noruega.



O gol que garantiu a vitória foi da capitã do time, Olga, que homenageou a mãe de uma amiga na comemoração.

