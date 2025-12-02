Espanha vence Alemanha e é bicampeã da Liga das Nações feminina

A- A+

A Espanha conquistou pela segunda vez o título da Liga das Nações da Uefa feminina ao vencer a Alemanha por 3 a 0 nesta terça-feira (2), no estádio Metropolitano, em Madri, no jogo de volta da final, depois do empate em 0 a 0 na semana passada em Kaiserslautern.

Três gols em menos de 15 minutos, dois de Claudia Pina (61' e 74') e um de Vicky López (68'), deram a vitória e o título aos espanhóis, que venceram a derrota nos pênaltis na final da Eurocopa para a Inglaterra, em julho.

O time da treinadora Sonia Bermúdez, que teve um desempenho consideravelmente melhor em relação ao jogo de ida, controlou a posse de bola e criou as chances mais claras, embora o placar não tenha saído do zero no primeiro tempo.

Depois do intervalo, aproveitando o cansaço das alemãs, a Espanha aumentou o ritmo e Pina fez o primeiro finalizando a entrada da área.

Pouco depois, López, de 19 anos, acertou a rampa colocada de esquerda e ampliou para a ‘Roja’, antes de Pina, com outro belo remate de longe, fechar o placar.

“Só tínhamos um objetivo, que era ganhar, e conseguir”, disse a artilheira da noite após a partida.

“Esta equipe é muito ambiciosa e queríamos muito continuar ganhando, então agora é hora de aproveitar”, comemorou, por sua vez, Bermúdez.

Este é o segundo título da Espanha em duas edições da Liga das Nações feminina. Em fevereiro de 2024, a equipe venceu a França na final por 2 a 0, quando o título foi decidido em jogo único.

