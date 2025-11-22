A- A+

Tênis Espanha vence Alemanha nas duplas e vai enfrentar Itália na final da Copa Davis Espanhóis garantem vaga na final com vitória decisiva nas duplas e agora encaram a Itália em busca de novo título

Seis anos após seu último título da Copa Davis, a Espanha voltou a se classificar para a final ao derrotar a Alemanha de Alexander Zverev por 2 a 1, neste sábado (22), em Bolonha. Os espanhóis vão a Itália, país anfitrião e bicampeão, no domingo.

Assim como havia acontecido nas quartas de final contra a República Tcheca (2 a 1), a Espanha garantiu a classificação com uma vitória nas duplas, onde Marcel Granollers e Pedro Martínez derrotaram Kevin Krawietz e Tim Puetz por 6-2, 3-6 e 6-3.

Depois de vencer o segundo set e forçar um terceiro set decisivo, a Alemanha vacilou, perdendo o saque sem ceder pontos quando estava 2 a 1 no placar.

Com os espanhóis vencendo por 5 a 3 no terceiro set, a Alemanha teve um break point que poderia tê-la recolocado na disputa, mas Granollers salvou o ponto com um ace, e a partida terminou dois pontos depois com um smash de Martínez.

Antes dessa partida de duplas, cada país havia vencido um dos jogos de simples.

Pablo Carreño (89º) deu à Espanha o primeiro ponto, derrotando Jan-Lennard Struff (84º) por 6-4, 7-6 (8/6).

"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Eles tiveram que lutar muito para chegar até aqui", disse o capitão espanhol, David Ferrer, na entrevista após o jogo.

Para chegar a esta fase final, a Espanha teve de superar duas eliminatórias esta temporada, contra a Suíça e a Dinamarca de Holger Rune.

"Mas ainda não ganhamos nada. Estamos no caminho certo", garantiu.

Zverev (número 3 do mundo), o jogador mais bem ranqueado presente nesta fase final da Copa Davis na ausência do espanhol Carlos Alcaraz (número 1) e do italiano Jannik Sinner (número 2), empatou provisoriamente em 1-1 na semifinal ao vencer Jaume Munar (número 36) por 7-6 (7/2) e 7-6 (7/5).

Veja também