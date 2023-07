A- A+

Copa do Mundo Feminina Com três gols em seis minutos, Espanha vence Costa Rica na Copa do Mundo feminina As espanholas resolveram a partida ainda na primeira etapa

A Espanha não tomou conhecimento da Costa Rica e estreou na Copa do Mundo feminina com uma vitória contundente por 3 a 0, nesta sexta-feira (21). O duelo aconteceu no Sky Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia.

Essa partida foi a primeira do grupo C do Mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia. Japão e Zâmbia ainda não estrearam.

A Espanha resolveu a partida já no primeiro tempo. Com três gols num intervalo de seis minutos, o confronto foi definido rapidamente.

A abertura do placar aconteceu num gol contra. A costa-riquenha Valeria del Campo tentou cortar um cruzamento, mas acabou finalizando contra a própria meta.

Os outros gols da Espanha foram marcados por Aitana Bonmatí, aos 23, e Esther González aos 27. Eleita a melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas entrou no segundo tempo e passou em branco na partida.

A Espanha joga na próxima rodada contra Zâmbia, na quarta-feira (26), enquanto a Costa Rica encara o Japão no mesmo dia.

Veja também

Copa do Mundo feminina Confira os jogos de sexta (21) e sábado (22) da Copa do Mundo feminina