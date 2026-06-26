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Copa do Mundo Espanha vence e elimina Uruguai; Cabo Verde avança e pega Argentina Bicampeões mundiais, o Uruguai amarga a segunda eliminação consecutiva na primeira fase da Copa do Mundo

Considerada como uma das seleções mais fortes da atual edição da Copa do Mundo, a Espanha mostrou, nesta sexta-feira (26), o porquê do favoritismo e venceu por 1x0, além de eliminar, o Uruguai da competição e agora espera a definição do adversário na próxima fase. Do outro lado, o Cabo Verde, sensação mundial, ficou no empate em 0x0 contra a Arábia Saudita e enfrenta a Argentina na fase de 16 avos de final.

Ainda que o jogo estivesse como manda o estilo de jogo espanhol, de muito controle de bola, a Fúria vinha com problemas para furar a retranca uruguaia. Até que aos 41 minutos, um dos calos da Celeste apertou e o goleiro Muslera, em má fase, aceitou o chute de Álex Baena, a bola quicou antes de chegar ao gol, e viu o placar ser inaugurado em Guadalajara.

A melhor resposta uruguaia veio somente nos acréscimos, em bonita jogada pelo lado esquerdo, Maxi Araújo cruzou para Darwin Núñez, mas Laporte antecipou e o goleiro Unai Simón saltou para ficar com ela.

Mesmo com toda a entrega dos uruguaios dentro do jogo, o contexto da partida foi ficando à feição da Espanha, que foi cozinhando o jogo à espera do apito final. Ferran Torres ainda acertou o travessão sul-americano, mas o placar seguiu o mesmo.

Com o resultado sacramentado, o Uruguai vive sua pior sequência na história dos mundiais, já havia caído na na primeira fase em 2022 e volta a ser eliminado em 2026, fato que nunca tinha acontecido na história da seleção celeste. A Espanha espera a definição do segundo lugar do Grupo J entre Argélia e Áustria e segue para Los Angeles, onde joga no dia 2 de julho, às 16h.

Sensação

Ao mesmo tempo, em Houston, nos Estados Unidos, Cabo Verde e Arábia Saudita fizeram um jogo aberto e com chances dos dois lados, mas sempre um detalhe impedia que a bola encontrasse a rede. Por conta da combinação de resultados, os Tubarões precisavam apenas de mais um empate e o 0x0 foi exatamente o que precisaram para ficar com a segunda posição.

Resultado de 0x0 foi o suficiente para Cabo Verde avançar na Copa do Mundo - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Sensação da Copa, os caboverdianos avançaram invictos e com três empates na bagagem. O sonho do time africano agora será definido diante da Argentina, atual campeã e capitaneada por Lionel Messi, no dia 3 de julho, às 19h, em Miami.



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