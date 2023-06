Espanha vence Itália e vai enfrentar a Croácia na final da Liga das Nações

A- A+

A Espanha venceu a Itália por 2 a 1 nesta quinta-feira e garantiu sua classificação para a final da Liga das Nações da Uefa, em que vai enfrentar a Croácia.

A 'Roja' abriu o placar com um gol de Yeremy Pino logo aos 3 minutos, mas o atacante Ciro Immobile empatou para os italiano ao converter um pênalti aos 11. Na reta final da partida, Joselu fez 2 a 1 (88') levando a Espanha à decisão de domingo em Roterdã onde vai tentar pela segunda vez conquistar o troféu inédito, depois de ter sido vice-campeã ao perder para a França em 2021.

A Roja, que já havia eliminado a Itália naquele ano nas semifinais para chegar à final contra os franceses, começou com intensidade, pressionando a saída de bola da seleção 'azzurra', o que resultou no primeiro gol espanhol.

Pino roubou a bola de Leonardo Bonucci na entrada da área e marcou com um chute cruzado (3'). Mas a Itália reagiu rapidamente para empatar.

Immobile converteu o pênalti (11') após um toque de mão na área do zagueiro hispano-francês Robin Le Normand, que estreou nesta quinta-feira pela seleção espanhola após sua recente naturalização.

Espanha passa sufoco

O gol animou os italianos, que aproveitaram o fato de a Espanha ter uma defesa muito adiantada para levar perigo com bolas longas nas costas dos zagueiros.

Os 'azzurri' chegaram a balançar a rede uma segunda vez após Davide Fratessi aproveitar uma bola em profundidade, superando o goleiro Unai Simón no mano a mano, mas o gol foi anulado devido a um impedimento (21').

Diante da verticalidade italiana, a Roja procurou movimentar a bola de um lado para o outro, aproveitando a chegada pelas pontas dos veteranos Jordi Alba e Jesús Navas, que fez história nesta partida.

O atacante de 37 anos, do Sevilla, se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida pela Espanha, superando o recorde do goleiro Antoni Ramallets que vigorava desde 1961.

Navas alçou uma bola na área que o jovem Gavi não conseguiu cabecear por pouco na frente do gol (24') e pouco depois Álvaro Morata soltou uma bomba que obrigou o goleiro Gianluigi Donnarumma a se esticar (27').

Depois de passar pelo sufoco inicial, a Espanha assumiu o controle do jogo, diante de uma seleção italiana que após o intervalo ficou praticamente sem posse de bola.

A Roja poderia ter ficado na frente no placar em duas chances no mesmo lance. Primeiro um chute de Mikel Merino na cara do gol que Donnarumma desviou. A bola sobrou para Morata que girou e mandou para fora (48').

Joselu decide

O atacante do Atlético de Madrid foi o mais procurado pelos companheiros no ataque, mas não conseguiu encontrar o caminho do gol.

Uma meia bicicleta de Rodri em que a bola subiu um pouco (52') deu mais um susto nos italianos, que mal conseguíam sair de seu campo.

Os jogadores comandados por Mancini, em dificuldades devido à intensa pressão espanhola, só levavam perigo em contra-ataques isolados.

Uma dessas jogadas terminou com uma grande defesa de Unai Simón após um chute à queima-roupa de Fratessi, que ficou cara a cara com o goleiro espanhol (65').

Foi praticamente a única chance clara da Itália em um segundo tempo que parecia se encaminhar para a prorrogação. Até que Joselu apareceu.

O atacante espanhol, que havia entrado em campo pouco antes no lugar de Morata (83'), mandou para a rede uma bola que havia desviado na zaga após um chute de longe de Rodri: 2 a 1 para a Espanha (88').

O gol deu aos espanhóis a vaga na final de domingo da Liga das Nações, em que enfrentará a Croácia, que venceu a Holanda por 4 a 2 na prorrogação na quarta-feira.

