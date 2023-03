A- A+

Futebol Internacional Espanha visita Escócia valendo liderança do grupo A das Eliminatórias da Euro; saiba onde assistir Espanhóis e escoceses estão empatados em todos os critérios de desempate

A Espanha enfrenta a Escócia nesta terça-feira (28) às 15h45 em jogo que vale a liderança do grupo A das Eliminatórias para a Euro-2024, após a boa estreia do seu novo técnico Luis de la Fuente contra a Noruega. A partida terá transmissão exclusiva para o Brasil pelo o Streaming da Star+.

A 'Roja' lidera seu grupo empatada em pontos com a Escócia, que venceu o Chipre por 3x0 no sábado (25), mesmo placar que a Espanha obteve diante da Noruega no estádio La Rosaleda, em Málaga, em sua primeira partida pelas eliminatórias para o torneio continental.

De la Fuente não poderia ter feito melhor estreia no comando da seleção espanhola, ainda que a Roja tenha sofrido contra uma Noruega bem organizada, que, em alguns momentos, conseguiu assustar com rápidos contra-ataques.

"No primeiro tempo tivemos dificuldade para gerar um jogo mais fluido", admitiu De la Fuente após o jogo, mas as alterações que ele fez com o meia Dani Ceballos e o atacante Joselu deram ao time o fôlego de que precisava.

"Pretendo tirar o máximo proveito dos jogadores e quando houver substituições, que os jogadores que entrarem contribuam", disse De la Fuente.

A Espanha contou em alguns momentos com a boa atuação do goleiro Kepa Arrizabalaga, que não jogava pela Roja desde outubro de 2020 e que provavelmente voltará para defender o gol nesta terça-feira, em Hampden Park.

- Bom momento de Joselu -

No meio de campo, Rodri, agora fazendo a função que era de Sergio Busquets, pode voltar a ser titular, como foi contra a Noruega.

Rodri dá "equilíbrio, seriedade e muita segurança aos seus companheiros", disse De la Fuente nesta segunda-feira.

A grande fase de Joselu, sobretudo depois da estreia no sábado contra a Noruega ao sair do banco, pode levar De la Fuente a contar com ele desde o início contra os escoceses, embora nesta segunda De la Fuente tenha preferido manter o suspense.

"Sabemos que temos de aproveitar os bons momentos dos jogadores, mas também temos de saber quando os jogadores podem ser importantes", disse o treinador, deixando a dúvida no ar.

O atacante do Espanyol é o artilheiro entre os jogadores nacionais na LaLiga com 12 gols, mesmo número de Iago Aspas, também convocado por De la Fuente para tentar acabar com a escassez de gols da Roja nos últimos jogos.

A Escócia será um novo teste para ver a evolução da nova Espanha, que luta pela classificação para a Euro-2024.

"É um jogo muito difícil, muito importante contra um adversário forte e com jogadores muito bons", disse o treinador espanhol.

- Luta pela posse de bola -

Diante dos escoceses, a Espanha tentará mais uma vez ter a posse de bola contra um adversário que provavelmente tentará impor sua força física em rápidos contra-ataques.

"Vamos tentar dominar e fazê-los sofrer mais do que nós", disse De la Fuente.

Os escoceses conseguiram desgastar o Chipre no sábado para acabar vencendo com dois gols de Scott Mctominay e um de John McGinn.

Apoiados pela sua torcida, os escoceses vão tentar surpreender a Roja e para isso contam com jogadores como Andrew Robertson, perigoso quando avança pela ponta.

"Temos que estar bem e ter paciência sem a bola, mas também temos de ser determinados quando tivermos a bola", alertou o treinador Steve Clarke, nesta segunda-feira.

"Sabemos que temos de ser disciplinados, organizados e jogar muito bem" para conseguir um resultado positivo, acrescentou.

Prováveis escalações:

Escócia: Gunn; Porteous, Hanley, Tierney e Hickey; R. Jack, C. McGregor e A. Robertson; J. McGinn, S. Armstrong e Lyndon Dykes. Técnico: Steve Clarke.

Espanha: Kepa; Carvajal, Laporte, Nacho e Gayá; Rodri e Mikel Merino; Aspas, Ceballos e Oyarzabal; Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Onde asssitir: Star+

Horário: 15h45

Local: Estádio Hampden Park (Glasgow/Escócia)

Árbitro: Sandro Scharer (SUI)

