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Futebol Espanha x Bélgica se enfrentam para conseguir vaga na semifinal da Copa do Mundo Vencedor do confronto vai pegar na próxima fase a França, que eliminou Marrocos nas quartas de final

Quem será o adversário da França na semifinal da Copa do Mundo? Esse mistério terminará nesta quinta-feira (9). Às 16h, em Los Angeles, a Espanha enfrenta a Bélgica pelas quartas de final. Duelo de seleções que venceram a desconfiança inicial no torneio e tentam ganhar ainda mais “casca” na fase decisiva.

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A Espanha chegou como uma das favoritas ao título, mas o empate sem gols na estreia diante de Cabo Verde ligou o alerta na seleção. A recuperação veio aos poucos, contra Arábia Saudita (4x0) e Uruguai (1x0). Nos dois primeiros mata-matas, a equipe eliminou Áustria e Portugal.

A Bélgica também iniciou a Copa com um empate em 1x1 perante o Egito. Depois ficou no 0x0 com o Irã. O triunfo por 5x1 contra a Nova Zelândia deu vaga para a etapa eliminatória. Mesmo com alguns dos principais nomes da geração passada no banco de reservas, como De Bruyne e Lukaku, os belgas foram superando os obstáculos. Na segunda fase, saíram perdendo por 2x0 para Senegal, mas viraram o jogo para 3x2. Nas oitavas, golearam os Estados Unidos por 4x1.

Única seleção que ainda não sofreu gols na Copa, a Espanha tem na solidez defensiva um trunfo importante para superar a Bélgica. Sucesso que tem participação do goleiro Unai Simón. Em 2026, ele se tornou o dono do recorde de minutos sem sofrer gols na história dos mundiais, com 609 minutos de invencibilidade, superando o italiano Walter Zenga, que ficou 517 minutos sem ver a rede balançar em 1990.

Por falar em goleiro, o camisa 1 da Bélgica, Courtois, sabe bem da força dos espanhóis. Jogador do Real Madrid, o atleta brincou sobre o fato de um dos filhos, que joga na base da equipe de Madrid, ter “ensaiado” uma torcida pela Espanha nas quartas.

“Vou enfrentar meu segundo país. Meu filho vai torcer pela Bélgica, senão nem entra em casa”, disse. “Acho que chegar às quartas era um dos nossos objetivos nesta Copa do Mundo. Tudo o que vier a partir de agora será um bônus e será muito bem-vindo”, completou.

Histórico

Será a terceira vez que Espanha e Bélgica se encontram em uma Copa do Mundo. A primeira vez foi em 1986, por coincidência também pelas quartas de final. Após empate em 1x1 no tempo normal, os belgas ganharam por 5x4 nas penalidades.

Em 1990, a Espanha deu o troco. Na fase de grupos, a Fúria ganhou por 2x1, com direito a pênalti perdido por Enzo Scifo, um dos maiores jogadores belgas da história.

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