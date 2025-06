A- A+

Futebol Internacional Espanha x França: veja escalações e onde assistir à semifinal da Liga das Nações O vencedor do confronto irá decidir a final com a seleção de Portugal, que eliminou a Alemanha nas semifinais

A Liga das Nações da Uefa conhece nesta quinta-feira (5) o seu segundo finalista da temporada 2024/2025. Duelando entre si pela vaga estão Espanha e França, que se enfrentam pela semifinal da competição, às 16h (horário de Brasília), na MHP Arena, em Stuttgart, na Alemanha.

Who will join Portugal in the final?#NationsLeague pic.twitter.com/ozzUPIbMw7 — UEFA EURO (@UEFAEURO) June 5, 2025

As seleções voltam a se encontrar menos de um ano depois após a semifinal da Eurocopa de 2024. Na partida, que também aconteceu na Alemanha, a Espanha levou a melhor após vencer de virada por 2 a 1 e eliminar a França. Naquela oportunidade, aliás, a Fúria veio a se sagrar campeã da competição.

Espanhois e franceses protagonizaram um encontro marcante também em 2021, pela própria Liga das Nações. Na ocasião, quem levou a melhor desta vez foi a França, que também venceu de virada por 2 a 1 e levou o título da competição.

No duelo desta tarde, quem avançar de fase enfrentará a seleção de Portugal. Os lusitanos eliminaram a Alemanha, nesta quarta (4), ao vencer a partida de virada por 2 a 1, e agora seguem em busca do bicampeonato da competição.



Como chega a Espanha

A Espanha fez campanha bastante sólida na fase de grupos da Liga das Nações. Situada no grupo 4, juntamente com Dinamarca, Sérvia e Suíça, os espanhois avançaram para o mata-mata com sobras na primeira posição, vencendo cinco dos seis jogos e empatando um.

Nas quartas de final, a Fúria superou a Holanda em uma verdadeira batalha. Um 2 a 2 no jogo de ida e um 3 a 3 na volta levaram a partida para ser decidida nos pênaltis. Na decisão, vitória dos espanhois por 5 a 4.

Para o duelo desta semifinal, o técnico Luis De la Fuente deve ir com o que tem de melhor da seleção espanhola, incluindo Lamine Yamal. O jovem jogador do Barcelona, de apenas 17 anos, é um dos cotados a receber a premiação de melhor do mundo após grande temporada pela equipe blaugrana, anotando 18 gols e 21 assistências.

Como chega a França

A França disputou o grupo 2 da primeira fase da Liga das Nações. Apesar de se classificarem em primeiro com 13 pontos dos 18 disputados, os Les Bleus fizeram algumas apresentações irregulares, especialmente jogando em casa, quando perderam para a Itália por 3 a 1 e empataram com Israel em 0 a 0.

Na fase de quartas de final, os franceses seguiram o script dos espanhois e só avançaram nas penalidades. Após perder a ida para a Croácia por 2 a 0 e devolver o mesmo placar na volta, a França se saiu melhor nos pênaltis, vencendo o duelo por 5 a 4.

Para o jogo desta tarde, Didier Deschamps deve ir com o que tem de melhor à sua disposição. Os destaques ficam por conta de Mbappé, que anotou 43 gols em sua primeira temporada pelo Real Madrid, e Dembelé, que liderou o PSG na conquista inédita da Liga dos Campeões nesta temporada.

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal e Nico Williams. Técnico: Luis De la Fuente.

França: Maignan; Pavard, Konaté, Lenglet e Theo Hernández; Kone, Tchouaméni e Rabiot; Dembelé, Thuram e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Onde assistir: SporTV (TV fechada), ESPN (TV fechada) e Disney+.



