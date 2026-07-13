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Futebol Espanha x França: uma rivalidade de longa data, agora mais equilibrada Seleções se enfrentam em uma das semifinais da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), às 16h

A rivalidade futebolística entre Espanha e França chegará ao seu 39º capítulo na terça-feira (14) em Dallas, nos Estados Unidos, após mais de um século em que 'Les Bleus' levaram vantagem por décadas em partidas oficiais, enquanto 'La Roja' igualou o retrospecto nos últimos anos.

A Espanha lidera o histórico de confrontos diretos entre os vizinhos com 18 vitórias, incluindo as duas últimas, contra 13 vitórias da França e 7 empates.

Estes são alguns dos encontros mais significativos e memoráveis entre Espanha e França:

1922: Espanha golpeia primeiro

A Espanha venceu o primeiro confronto entre os dois vizinhos com uma goleada de 4 a 0. Era um futebol muito diferente do atual. A seleção francesa teve de viajar em um trem noturno e, depois, em um caminhão para chegar a Le Bouscat, nos arredores de Bordeaux.

1929: tourada e 8 a 1

A Espanha goleou a França por 8 a 1 em Zaragoza, com quatro gols de Gaspar Rubio. A seleção francesa aproveitou a viagem para assistir a uma tourada na capital aragonesa antes da partida, passando três horas exposta ao sol.

1955: Kopa encanta no Bernabéu

Foi uma das partidas mais memoráveis para o francês Raymond Kopa, que marcou um gol na vitória de sua equipe por 2 a 1. Sua atuação encantou o Santiago Bernabéu, onde ele viria a jogar mais tarde com a camisa do Real Madrid.

1984: falha de Arconada

O primeiro confronto entre as duas seleções em uma grande competição foi a final da Eurocopa de 1984, onde a França, anfitriã do torneio, venceu por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, em Paris.

A partida é particularmente lembrada por uma falha do goleiro espanhol Luis Arconada. Com o placar em 0 a 0, ele deixou a bola escapar por baixo do corpo numa cobrança de falta de Michel Platini, para espanto de todos.

1991: bicicleta de Papin

Com Platini já como técnico, os 'Bleus' fizeram uma campanha impecável nas eliminatórias para a Eurocopa de 1992, vencendo todas as oito partidas, incluindo os dois jogos contra a Espanha.

Um momento particularmente memorável foi o espetacular gol de bicicleta marcado por Jean-Pierre Papin contra a Espanha (3 a 1), em Paris.

2000: Raúl perde pênalti

Nas quartas de final ds Euro de 2000, em Bruges, na Bélgica, a França, então campeã mundial e que mais tarde venceria o torneio, derrotou a Espanha por 2 a 1, com gols de Zinedine Zidane e Youri Djorkaeff.

No último minuto, Raúl González desperdiçou um pênalti, chutando por cima do travessão e perdendo a chance de empatar a partida.

2006: Zidane adia aposentadoria

A imprensa espanhola passou dias prevendo que sua seleção aposentaria Zidane, já que ele estava prestes a encerrar a carreira após a campanha da França na Copa do Mundo de 2006.

No entanto, o craque francês continuou em campo por mais alguns dias, já que a França venceu aquele confronto das oitavas de final por 3 a 1, com gols de Franck Ribéry, Patrick Vieira e do próprio Zidane.

2012: a melhor Espanha da história

Durante a gloriosa era de 2008 a 2012, quando a Espanha dominava o futebol mundial (conquistando um título mundial e dois continentais), as duas seleções voltaram a se enfrentar em um grande torneio: a Eurocopa de 2012.

Naquela ocasião, 'La Roja' venceu o confronto das quartas de final por 2 a 0, graças a dois gols de Xabi Alonso, conquistando assim sua primeira vitória sobre a França em uma competição oficial.

2021: gol polêmico de Mbappé

A outra final de competição oficial em que espanhóis e franceses se enfrentaram, 37 anos após a Eurocopa de 1984, também terminou com vitória da França.

Os 'Bleus' conquistaram a segunda edição da Liga das Nações com uma vitória por 2 a 1 no estádio San Siro, com um gol decisivo de Kylian Mbappé.

Embora ele parecesse estar em posição de impedimento, o gol foi validado sob o argumento de que Eric García havia tocado a bola intencionalmente, colocando o atacante em condição legal. A decisão revoltou a seleção espanhola e a imprensa do país.

2024: Yamal, ainda com 16 anos

A quatro dias de completar 17 anos, Lamine Yamal marcou um gol espetacular com um chute potente da entrada da área, que entrou no ângulo da meta defendida por Mike Maignan. Aos 16 anos e 362 dias, ele quebrou o recorde de jogador mais jovem a marcar um gol na Eurocopa.

A Espanha venceu aquela semifinal por 2 a 1 e mais tarde se sagraria campeã com uma vitória sobre a Inglaterra na decisão (2-1).

2025: o mais espetacular

O duelo mais recente, há pouco mais de um ano, na semifinal da Liga das Nações, foi o mais espetacular até hoje com 9 gols marcados.

Durante uma primeira hora em que se mostrou arrasadora, a seleção espanhola abriu uma vantagem de 4 a 0, ampliando para 5 a 1 após um pênalti convertido por Yamal. Mas os 'Bleus' marcaram três gols nos últimos minutos, deixando a Espanha em situação delicada até o apito final.

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