Eurocopa Espanha x Itália: Frattesi vê espanhóis em melhor momento no encontro da Eurocopa Na visão do jogador da Inter de Milão, a Itália vai sofrer contra a Espanha nesta quinta-feira (20)

O meio-campista Frattesi, da atual campeã Itália, surpreendeu nesta segunda-feira ao admitir que sua seleção sofrerá no duelo da segunda rodada da Eurocopa contra a Espanha, na quinta-feira (20).

Na visão do jogador da Inter de Milão, a adversária "está à frente no momento" e dará poucas oportunidades no duelo marcado para Gelsenkirchen.



"Especialmente neste momento, sem rodeios, acho que a Espanha está à nossa frente. Temos de saber sofrer, saber lutar, isso é fundamental. Se fizermos duelos um contra um, o jogo será difícil, muito difícil", disse Frattesi, em coletiva na qual definiu o espanhol Rodri o melhor do mundo na posição.



Além de elogiar Rodri e ver Yamal despontar, Frattesi explica que a atenção tem de ser em um todo contra a Espanha.

"Não estamos descobrindo Yamal apenas agora e ele está destinado a se tornar um grande jogador do futebol mundial. Mas os pontos fortes da Espanha são os mesmos há anos, na posse de bola e nos passes. Teremos que ser bons em aproveitar as oportunidades porque a Espanha não nos dará muitas", avaliou.



O meio-campista assistiu ao confronto de estreia dos espanhóis contra a Croácia (vitória por 3 a 0), porém não acha que serve de parâmetro pelo fato de o placar ter sido decidido logo na primeira etapa, deixando os ganhadores mais despreocupados na etapa final e "dando a bola" para os croatas.





