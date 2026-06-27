Espanhol Davidovich garante primeiro título no circuito ATP em Mallorca
Antes deste triunfo, o espanhol havia perdido na final do Masters 1000 de Monte Carlo (saibro) em 2022, e em 2025
O espanhol Alejandro Davidovich, número 25 do mundo, conquistou, aos 27 anos, o seu primeiro título no circuito ao derrotar o americano Ethan Quinn na final do torneio ATP 250 de Mallorca, na grama, a dois dias do início de Wimbledon.
Após cinco derrotas em finais anteriores, quatro delas em 2025, Davidovich venceu neste sábado em dois sets, por parciais de 7-6 (7/4) e 6-3, em 1 hora e 43 minutos, no primeiro confronto contra o jovem americano de 22 anos (N.63).
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Antes deste triunfo, o espanhol havia perdido na final do Masters 1000 de Monte Carlo (saibro) em 2022, e em 2025, na última partida de uma série de quatro torneios em quadra dura: Delray Beach (Estados Unidos), Acapulco (México), Washington (Estados Unidos) e Basileia (Suíça).
Com este primeiro título no circuito ATP, o espanhol garante o 23º lugar no ranking mundial, na segunda-feira, enquanto Quinn subirá para 47.
Na primeira rodada de Wimbledon, Davidovich enfrentará o argentino Juan Manuel Cerúndolo (N.45), enquanto Quinn também terá um adversário argentino, Marco Trungilletti (N.94).
Torneio ATP 250 de Mallorca
Simples masculino - Final:
Alejandro Davidovich (ESP) derrotou Ethan Quinn (EUA) 7-6 (7/4), 6-3