FUTEBOL INTERNACIONAL Espanhol desbanca CR7 e Neymar e é eleito o jogador mais sexy do mundo; veja o ranking e fotos Clínica Badge divulgou levantamento anual com base em pins na rede social Pinterest

A clínica Badge confirmou que o espanhol Marco Asensio foi eleito o jogador mais sexy de 2023. Anualmente, o estabelecimento divulga o ranking com base no número de pins (marcações) vinculados a atletas de todo o mundo na rede social de fotos Pinterest.

Este ano, o meia-atacante do Paris Saint-Germain foi marcado 903.364 vezes. Ficou à frente, assim, do astro português Cristiano Ronaldo (Al Nassr), cujas imagens foram alvo de 364.476 pins.

Em terceiro lugar, aparece o brasileiro Neymar, que há uma semana desembarcou na Arábia Saudita para jogar duas temporadas pelo Al-Hilal. O camisa 10 da seleção recebeu 275.274 marcações no Pinterest.

Fora do pódio, na sequência do ranking vêm o meia britânico Mason Mount, hoje no Manchester City. Ele teve 225.224 pins. A estrela argentina Lionel Messi é o quinto colocado. O atacante do Inter de Miami somou 220.701 pins.





Também aparecem no ranking Jude Bellingham, promessa britânica que se uniu ao plantel do Real Madrid nesta janela de transferências. O atleta teve 144.895 pins e foi seguido por Kylian Mbappé, principal jogador do PSG do líder Asensio. O francês recebeu 136.155 marcações no Pinterest.

O sul-coreano Son Heung-Min, do Tottenham, é o oitavo, com 125.630 pins. Dois colegas de Atlético de Madrid fecham o top 10: o francês Antoine Griezmann, alvo de 124.967 pins, e o português João Félix, que recebeu 102.830 marcações no Pinterest.

