A- A+

Futebol Espanhola Aitana Bonmati conquista sua primeira Bola de Ouro Atleta do Barcelona é atual campeã europeias de clubes e mundial com a Espanha

A meio-campista do Barcelona e atual campeã mundial com a Espanha, Aitana Bonmatí, conquistou nesta segunda-feira (30) a Bola de Ouro feminina, sucedendo à companheira de Barça e de seleção Alexia Putellas, que havia vencido as duas edições anteriores.

Campeã do Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, Aitana Bonmatí, de 25 anos, também conquistou a última edição da Liga dos Campeões Feminina com o Barça além do Campeonato Espanhol.

Depois de ter sido eleita a melhor jogadora do ano da Uefa, a catalã se torna assim a segunda futebolista nascida na Espanha a ganhar o prêmio depois de Putellas, e a terceira contando os homens, depois da Bola de Ouro do lendário Luis Suárez em 1960.

"Estou muito orgulhoso. Foi um ano excepcional no esporte. O futebol é um esporte coletivo, tenho que agradecer às minhas companheiras e treinadores", declarou Bonmatí no palco do teatro Châtelet, após receber o troféu das mãos do número 1 do tênis masculino, o sérvio Novak Djokovic.

A jogadora catalã admitiu estar "um pouco nervosa" e que teve problemas para dormir nos últimos dias porque estar na festa de gala e poder vencer já era "um grande sonho".

Aitana Bonmatí também quis aproveitar o seu discurso após receber o troféu para desejar "um mundo mais justo e igualitário".

Na votação organizada pela revista esportiva francesa France Football, Bonmatí liderou um pódio em que a australiana do Chelsea Sam Kerr ficou em segundo e a espanhola Salma Paralluelo, também do Barcelona, em terceiro.

O Barcelona também foi premiado em Paris como o melhor clube de futebol feminino da temporada passada.

O Barça conquistou a segunda Liga dos Campeões de sua história em maio passado, em Eindhoven (Holanda), ao vencer na final o alemão Wolfsburg por 3x2 de virada, depois de estar perdendo por 2x0.

"Vejo as jogadoras treinando todos os dias com intensidade. Elas são o reflexo do trabalho duro, da melhoria diária. Nos momentos de adversidade a experiência delas é fundamental", comemorou o técnico feminino do Barça, Jonatan Giráldez, que recebeu o prêmio ao lado do presidente Joan Laporta e da jogadora Patri Guijarro.

Veja também

Jogos Pan-americanos 2023 Izabela Rodrigues é ouro no lançamento de disco do Pan; Andressa Oliveira fica com a prata