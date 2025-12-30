Espanyol instala redes para evitar arremessos de objetos no campo em jogo com Barcelona

A- A+

O Espanyol anunciou nesta terça-feira as medidas de segurança que implementará para o jogo contra o Barcelona no próximo sábado, no RCDE Stadium, pela 18ª rodada de LaLiga. O dérbi é considerado uma partida de alto risco devido à rivalidade histórica entre os times. Além disso, o retorno de Joan García ao seu antigo clube aumentou a tensão. Os torcedores do Espanyol não perdoaram o goleiro por ter se transferido para Barcelona no início da temporada.

Entre as medidas anunciadas estão revistas rigorosas nas entradas do estádio e a instalação de redes em ambos os gols para evitar que objetos sejam arremessados no gramado. Como é esperado um grande público, os portões do estádio irão ser abertos duas horas antes do início da partida.



O Espanyol ressaltou ainda que nenhum símbolo do Barcelona será permitido dentro do estádio. A prática é padrão para todos os clubes da LaLiga quando envolve jogos classificados como de alto risco. "A entrada não é permitida a quem estiver vestindo camisas, bonés, bandeiras ou qualquer outro símbolo da equipe visitante", afirma o Espanyol, lembrando que a medida se aplica a todas as áreas do RCDE Stadium.

Também foram divulgadas as punições previstas no Regulamento Disciplinar do Espanyol. "Existem diferentes sanções dependendo da infração. Podem variar de advertências privadas a medidas mais graves, como suspensão ou perda da qualificação como sócio ou da possibilidade de comprar ingressos por 5 anos, além de multas que variam de 150 e 650 mil euros", descreve o texto.



O Barcelona é o líder do Espanhol, com 46 pontos, enquanto o Espanyol ocupa a quinta colocação, com 33 e uma partida a menos. As duas equipes chegam embaladas. O Barcelona venceu as últimas sete partidas pela LaLiga, enquanto o Espanyol acumula 5 triunfos consecutivos.

