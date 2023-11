A- A+

futebol internacional Especulado na Seleção Brasileira, Ancelotti diz que vai esperar oferta de renovação com Real Madrid O contrato do técnico no clube espanhol encerra em 30 de junho de 2024

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que segundo a CBF assumirá a Seleção Brasileira ao final da temporada europeia, em meados de 2024, disse em entrevista coletiva neste sábado (25) que vai esperar por uma oferta de renovação com o clube espanhol, mas negou falar sobre seu futuro.

"Eu me sinto orgulhoso com uma das maiores seleções do mundo, como o Brasil, interessada em mim. Está tudo claro e tenho contrato até 30 de junho [com o Real]. Até que nada aconteça, não vou responder sobre meu futuro", declarou Ancelotti.

Perguntado sobre se vai esperar até o último momento por uma oferta do Real Madrid para renovar seu contrato, o italiano não hesitou: "Claro que sim".

Ancelotti, que na última pausa para o calendário Fifa perdeu por lesão Vinícius Júnior e Eduardo Camavinga, também criticou o atual calendário do futebol e pediu uma redução no número de jogos para evitar lesões e melhorar o espetáculo.

"É um calendário insustentável e quem o prepara tem que observar o que aconteceu", declarou o italiano, que no domingo comanda o time merengue contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol.

"A solução é reduzir o número de jogos. Se a LaLiga, a Uefa e a Fifa não entrarem em acordo, os jogadores não podem fazer nada. Isto não pode ser feito pelos jogadores e treinadores, só a LaLiga, a Uefa e a Fifa podem. No entanto, eles fazem o contrário porque temos mais jogos. Enquanto não ajustarem isso, não haverá solução", acrescentou.

"Tudo será bom se reduzirem o número de jogos. Isso reduziria as lesões e melhoraria a qualidade do espetáculo, porque vi jogos nesta paralisação que terminaram com 8 a 0, 14 a 0. Não sei se isso faz sentido", continuou Ancelotti, para quem "os jogadores e treinadores não teriam problemas com redução de salário se isso ajudar na saúde" dos atletas.

Veja também

