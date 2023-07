A- A+

Futebol Especulado no Náutico, Felipe Garcia pede rescisão indireta do ABC; Timbu ainda mira mais dois nomes Clube está ativo no mercado para reforçar o elenco na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico pode ter diversas novidades no elenco nos próximos dias. Em negociações para fechar com os zagueiros Habraão e Richardson, ambos do ABC, o Timbu também está de olho em outros três nomes. Um deles também do clube potiguar. Especulado no Alvirrubro, o atacante Felipe Garcia acionou a Justiça para conseguir a rescisão indireta do alvinegro, ficando livre para acertar com os pernambucanos. A informação foi dada inicialmente pelo repórter Leo Felix, da rádio 96 FM Natal.





Garcia alega pendências no pagamento de salários e FGTS, algo que o ABC nega. Os potiguares não abrem mão do pagamento de uma multa rescisória caso o jogador opte por deixar o clube antes do término do contrato, que se encerra no final da temporada. Pelo Elefante,o atacante marcou 12 gols em 37 partidas.



Além dele, o Náutico também pode fechar com o volante Lima, que estava no Guarani, e com o meia-atacante Yago Ferreira, do Fluminense. O primeiro, de 24 anos, tem passagens por Chapecoense e Inter de Limeira. A informação do acerto do atleta do Bugre com o Timbu foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa.



Yago, por outro lado, é da base do Fluminense e ainda não foi utilizado na equipe principal em 2023. O atleta de 21 anos é filho de Iranildo, ex-jogador com passagem pelo Santa Cruz, em 2004.

