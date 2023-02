A- A+

Contratação Especulado no Sport, Guilherme é anunciado como reforço do Fortaleza O jogador de 27 anos chega ao Leão do Pici por empréstimo junto ao Grêmio

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (09) a contratação por empréstimo, junto ao Grêmio, do atacante Guilherme. O atleta fica cedido ao Leão do Pici até dezembro deste ano. Com passagem marcante pelo Sport em 2019, um retorno do jogador para esta temporada foi especulado nas últimas semanas.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o empresário de Guilherme, Adriano Spadoto, já tinha descartado a volta do atacante ao Leão da Ilha.

O agente afirmou que foi procurado por Jorge Andrade, mas negou a volta por conta de dívidas do passado.

Em 2019 Guilherme teve o melhor ano da sua carreira e terminou a temporada com 21 gols pelo Sport. Ele foi campeão Pernambucano, vice da Série B, além de ter sido artilheiro da Segundona com 17 gols.

No último ano com a camisa do Grêmio, Guilherme participou de 20 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

