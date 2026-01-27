A- A+

FUTEBOL Especulado no Vasco, Douglas Luiz entra na mira do Aston Villa Clube inglês negocia com a Juventus e trata volante como prioridade

Após ter o nome ligado ao Vasco nas últimas semanas, o volante Douglas Luiz voltou ao centro do mercado europeu. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Aston Villa retomou negociações ativas para tentar o retorno do jogador, atualmente na Juventus.

De acordo com Romano, o clube inglês reabriu conversas depois de uma abordagem inicial feita na semana passada. As tratativas com a Juventus seguem em andamento, enquanto o Chelsea também avalia alternativas para reforçar o meio-campo. Ainda segundo o jornalista, Douglas Luiz é prioridade na lista do Aston Villa, que trabalha com outras duas opções caso o acordo não avance.





Antes de voltar a ser pauta na Europa, o nome de Douglas Luiz foi especulado no Vasco, em meio a rumores de uma possível investida do clube carioca por reforços de peso para a temporada. A hipótese, no entanto, sempre foi tratada com cautela nos bastidores, sobretudo pelo alto custo de uma eventual negociação e pelo interesse de clubes do futebol europeu.

Revelado pelo Vasco, Douglas Luiz construiu carreira internacional sólida, com passagem marcante pelo próprio Aston Villa antes de se transferir para a Juventus.

