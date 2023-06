A- A+

Jorge Jesus Especulado na Seleção Brasileira, Jorge Jesus anuncia saída do Fenerbahçe O treinador português, que fez muito sucesso no Flamengo, é uma das opções da CBF para assumir a vaga de Tite

O técnico português Jorge Jesus anunciou neste domingo (11) que vai deixar o comando do clube turco Fenerbahçe, depois de ter conquistado a Copa da Turquia. Esse foi o primeiro título do treinador desde que ele deixou o Flamengo em 2020.

"A partir de hoje não sou mais o treinador do Fenerbahçe", declarou em coletiva de imprensa após a vitória do seu time na final da Copa da Turquia diante do Basaksehir por 2 a 0.

O técnico de 68 anos, tricampeão português pelo Benfica e que levou o Flamengo ao título da Copa Libertadores de 2019, pelo menos conseguiu dar ao Fenerbahçe o primeiro troféu em nove anos.

No entanto, o clube de Istambul, segundo colocado da Süper Lig atrás do Galatasaray, não vence o campeonato turco desde 2014, uma eternidade para os seus torcedores.

Ao chegar ao clube no início da temporada, Jorge Jesus foi elogiado pela imprensa local e muito bem recebido pelo público, mas nos últimos meses algumas de suas decisões vinham sendo bastante criticadas.

Futuro de Jorge Jesus

Um dos nomes especulados para assumir a Seleção Brasileira devido a passagem de sucesso pelo Flamengo, Jorge Jesus comentou sobre seu futuro pós-título na Turquia.

"Não é que não gosto de estar nessa equipe, pelo contrário. Volto a dizer: é um povo muito carinhoso, mas eu tinha decidido que iria esperar por novas oportunidades e, portanto, é isso que vou fazer. Vou para Portugal. Ainda não decidi nada com ninguém, vou esperar aquilo que é meu sonho, que se possa realizar. Vou esperar até o fim", afirmou.

Na última semana, de acordo com o jornal "Al Riyadh", Jesus estaria acertado com a seleção da Arábia Saudita até a Copa do Mundo de 2026. Ele também é uma das opções da CBF caso não consiga a contratação do italiano Carlo Ancelotti.

Veja também

justiça Daniel Alves perde novo recurso e seguirá preso até o julgamento do caso de violência sexual