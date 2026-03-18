A- A+

Futebol "Espero fazer história com essa camisa", projeta Betão em chegada ao Náutico Zagueiro chega em definitivo para o Timbu e mira estreia para ajudar o clube na Série B

Novo reforço do Náutico para a sequência da temporada, o zagueiro Betão chega ao clube pernambucano motivado para viver um momento importante na carreira.

Contratado em definitivo pelo Timbu, o defensor de 26 anos desembarca no Recife com o objetivo de ajudar o clube na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes de se transferir para o Náutico, Betão estava no Velo Clube, de São Paulo, onde disputou oito jogos pelo Campeonato Paulista e dois pela Copa do Brasil.

“Chegar em um clube como o Náutico que tem uma grande tradição no Brasil é muito gratificante. Sinto que estou fazendo um bom trabalho individualmente e espero manter essa regularidade. Em relação a estrutura, é tudo ótimo. Eles te dão as melhores condições possíveis. Estou gostando muito do clube e espero fazer história com essa camisa.”

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, Betão acumulou experiências por outros clubes como CSA, Portuguesa, São Bento e Sampaio Corrêa, períodos que contribuíram para a sua evolução dentro de campo.

Agora integrado ao elenco alvirrubro, o zagueiro vive a expectativa de entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Timbu e iniciar sua trajetória diante da torcida pernambucana.

“Estou bastante ansioso para fazer minha estreia com a camisa do Náutico, pode ser até num amistoso (risos). Quero ajudar nos objetivos do clube na temporada, temos uma Série B pela frente. Temos um grupo bom, competitivo e com muita qualidade. Vamos trabalhar firme para buscar nossas metas na temporada", finalizou o jogador.

Veja também