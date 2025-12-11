ESPN faz acordo com Conmebol e amplia catálogo com principais torneios sul-americanos
Entre Libertadores, Sul-Americana e Recopa, plataformas da Disney terão direito a 238 partidas ao longo da temporada
Em acordo firmado com a Conmebol, o Grupo Disney manteve os direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana após a rodada de concorrência da entidade de futebol do continente. O novo contrato vai até 2030.
A ESPN e o Disney+ terão o maior número de jogos dos principais torneios do continente, além da prioridade na escolha de jogos da Libertadores e aumento do pacote da Sul-Americana. A Recopa também terá transmissão dos canais. Ao todo, serão transmitidos 238 jogos no linear e no streaming da companhia a partir de 2027.
“Estamos orgulhosos de continuar avançando em nosso objetivo de oferecer de forma sustentável os conteúdos mais relevantes dentro de nossas propostas de entretenimento esportivo e consolidar nossa liderança em toda a América Latina”, afirmou Bruno Zurlo, Head de Esportes da The Walt Disney Company Latin America.
Além da Libertadores, Sul-Americana e Recopa, a ESPN também garante, a partir de 2027, a transmissão exclusiva da Libertadores Feminina, Libertadores Sub-20, Libertadores de Futsal (masculino e feminino) e Libertadores de Futebol de Areia.