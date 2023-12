A- A+

Basquete ESPN transmite "Rodada de Natal" da NBA; confira os jogos O New York Knicks fará a abertura da rodada no Madison Square Garden, às 14h, em confronto com o Milwaukee Bucks, do grego Giannis Antetokounmpo

O Natal será ainda mais especial para os fãs da NBA. A rodada quíntupla da competição começará com jogos às 14h e vai até 3h da manhã da data seguida. Os confrontos terão transmissão dos canais ESPN e do Star+.

O ‘Christmas Day’ é uma das datas mais tradicionais e prestigiadas da temporada regular da NBA, que coloca apenas suas maiores estrelas para atuar nos jogos do dia. Nesta temporada, as partidas terão em ação seis ganhadores do prêmio de MVP: LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Warriors), Nikola Jokic (Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Kevin Durant (Suns) e Joel Embiid (76ers).

O principal duelo do dia será o confronto entre os dois últimos campeões da NBA. O Denver Nuggets, vencedor da última temporada, enfrentará o Golden State Warriors. A partida das equipes lideradas por Nikola Jokic e Stephen Curry, ambos ganhadores de dois prêmios de MVP, será o grande destaque da ESPN 2 e Star+ no dia, às 16h30.

Logo em seguida, no início da noite, os fãs de basquete terão mais uma grande partida para acompanhar, com a maior rivalidade da NBA sendo atração. Los Angeles Lakers e Boston Celtics, os dois maiores campeões da liga norte-americana, com 17 títulos, se enfrentarão na Califórnia com exibição da ESPN 2 e Star+ a partir das 19h.

Recordista de participações nos jogos de Natal, o New York Knicks fará a abertura da rodada no Madison Square Garden, às 14h, em confronto com o Milwaukee Bucks, do grego Giannis Antetokounmpo, ao vivo na ESPN 2 e Star+.

À noite, a transmissão dos jogos migra para a ESPN, 4 com os confrontos que encerram a rodada. Às 21h30, Miami Heat e Philadelphia 76ers entram em quadra na Flórida e o último duelo do dia será Phoenix Suns x Dallas Mavericks, no Arizona, com início marcado para 00h30.

Além da NBA, a ESPN promoverá neste final de ano as Super Weeks. Com uma programação especial, juntamente com o Star+, o canal levará aos fãs de esporte partidas do futebol internacional com a Premier League, Campeonato Italiano e LaLiga, e outras modalidades como futebol americano da NFL com rodadas no Natal e no dia da virada, Corinthians x Flamengo pelo NBB, todos os jogos da NHL e a temporada de Bowls do futebol americano universitário da NCAA.

Confira a agenda completa de jogos da NBA no Natal:

14h00: New York Knicks x Milwaukee Bucks – ESPN 2/Star+

16h30: Denver Nuggets x Golden State Warriors – ESPN 2/Star+

19h00: Los Angeles Lakers x Boston Celtics – ESPN 2/Star+

22h00: Miami Heat x Philadelphia 76ers – ESPN 4/Star+

00h30: Phoenix Suns x Dallas Mavericks – ESPN 4/Star+

